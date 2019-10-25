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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: “Önümüzdeki 100 yıl Türkiye’nin bir sınır sorunu kalmamıştır”

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.10.2019 19:01 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları ile Türkiye’nin sınır güvenliği sorununun 100 yıl çözümlendiğini söyledi.Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 6.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları ile Türkiye’nin sınır güvenliği sorununun 100 yıl çözümlendiğini söyledi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Kitap ve Kültür Fuarı’nı ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ünal, Türkiye’nin haritasını çizenlerin çöp sepetine atıldığını söyledi. Suriye’nin kuzeyine düzenlenen operasyonların önemli olduğunu dile getiren Ünal, Türkiye’nin sınırlarının Amerika, Rusya ve Avrupa Birliği nezdinde teminat altına alındığını belirtti. Ünal, “Türkiye’ye kefen biçenler en nihai şekilde bitirilmişledir. Yani, Türkiye’nin sınırlarıyla oynayanlar, Türkiye’nin üniter yapısı ve Misak-ı Milli’nin yapısıyla oynayanlar, Türkiye’nin haritasını tekrar tekrar çizenler bunların hepsi tarihin çöp sepetine atılmıştır. Önümüzdeki 100 yıl Türkiye’nin bir sınır sorunu kalmamıştır. Türkiye’nin toprak bütünlüğü sorunu kalmamıştır. Türkiye’nin bölünmesiyle ilgili bir meselesi de kalmamıştır. Özellikle Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatı Türkiye’nin sınır güvenliği sorununu önümüzdeki 100 yıl çözmüştür. Türkiye’den talep eden bir takım çapulcu, bölücü, paçavra ve terörist bozuntuları da artık tarihin çöplüğünde yerini almıştır. Türkiye, Amerika-Rusya-Avrupa Birliği nezdinde Türkiye’nin sınırlarını teminat altına almıştır” diye konuştu.

“CHP milli mesele ile siyasi meseleyi ayırt edemiyor”
Cumhuriyet Halk Partisi’ndeki (CHP) bir takım zihinlerin Suriye Milli Ordusu’ndan rahatsız olduğunu ifade eden Ünal, “Suriye’de kahraman Türk ordusuyla terörle mücadele eden Suriye Milli Ordusu’ndan rahatsız oluyorlar ama oradaki YPG’ye karşı, PYD’ye karşı en ufak bir rahatsızlıkları yok. Bizim siyasetçi olarak kendisini tanımlayan CHP içerisinde bir takım zihinler, buna Kemal Kılıçdaroğlu da dahil milli mesele ile siyasi mesele arasındaki ayrımın farkında değillerdir. Bunun adı siyaset değildir. Bu mesele milli bir mesele, milletimiz de bu meselenin hamdolsun arkasında” dedi.

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