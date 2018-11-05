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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, Sakarya'da söyleşiye katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 23:49 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: - "Mimari yapılarda mimarlarımız muhteşem bir simetri yapmış. Ancak yapıların bir yerinde mutlaka asimetrik davranmıştır. Bu bilinçli yapılan bir şeydir. Çünkü mükemmellik Allah'a mahsustur"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Mimari yapılarda mimarlarımız muhteşem bir simetri yapmış. Ancak yapıların bir yerinde mutlaka asimetrik davranmıştır. Bu bilinçli yapılan bir şeydir. Çünkü mükemmellik Allah'a mahsustur." dedi.

Ünal, Serdivan Belediyesi tarafından Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi'nde düzenlenen "İnsan ve Şehir" konulu söyleşiye katıldı.

Söyleşi öncesi, akademinin fuaye alanındaki Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Çini Ana Sanat Dalı öğrencilerinin eserlerinin yer aldığı sergiyi gezen Ünal, eser sahibi öğrencilerle bir süre sohbet ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Serginin ardından Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi Konferans Salonunda katılımcılarla bir araya gelen Ünal, "İnsan ve Şehir" konulu panelde konuştu.

Dünyanın değer ve inançlara göre algılandığını, bu eksen etrafında şehirlerin şekillendiğini dile getiren Ünal, insandaki en temel yanılgının da kendi bakış açısının gerçek ve vazgeçilmez olduğunu zannetmesiyle başladığını söyledi.

Ünal, medeniyete güzide eserler bırakan mimarların yapılarında, inancın yansımaları olduğuna değinerek, "Mimari yapılarda mimarlarımız muhteşem bir simetri yapmış. Ancak yapıların bir yerinde mutlaka asimetrik davranmıştır. Bu bilinçli yapılan bir şeydir. Çünkü mükemmellik Allah'a mahsustur." diye konuştu.

Ünal, konuşmasının ardından katılımcıların sorularını cevapladı.

Kelimeler ve kavramlar üzerine yöneltilen bir soruya cevap veren Ünal, zihinde bir tasavvur olmadıkça düşüncelerin eşyaya çarpmadığını, onu dönüştürmediğini, zihnin temel yapı taşlarının kelimeler ve kavramlar olduğunu ifade etti.

Ünal, bir insanın gelişmişliğinin dışarıdaki dünyayı anlamlı bir bütünlüğe kavuşturabildiği kadar olduğunu belirterek, devletin kültür noktasındaki asli görevinin, onun sağlıklı olarak yaşayabilmesi için altyapı hazırlamak olduğunu kaydetti.

Mahir Ünal, bir medeniyetin zenginliğini ifade eden temel aracın dil olduğunu ve şehirlerin kurulan medeniyetle birlikte kültürün de hafızasını teşkil ettiğini sözlerine ekledi.

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"İnsan ve Şehir" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal

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