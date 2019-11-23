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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: "Türkiye'ye güvenenler kazandılar"

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.11.2019 13:12 | Son Güncelleme

"Türkiye ekonomisi büyüyor. Türkiye ekonomisi sorunlarını çözüyor" - "Bugün Avrupa'da Merkel'in, Macron'un ve Johnson'un pek de fazla esamesinin okunmadığını görüyorsunuz. Devlet başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye büyüyor, gelişiyor ve sorunlarını çözüyor" - "Elbistan-Afşin Termik Santrali'ndeki bütün kusur ve aksaklıkları AK Parti iktidarlarına yüklemek son derece yanlıştır. Biz kendi iktidarımız döneminde, B santralinin gerekli tedbirleri alındığı için çalıştı ama A santrali çalışmadı"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Türkiye'ye güvenenler kazandılar. Türkiye ekonomisi büyüyor. Türkiye ekonomisi sorunlarını çözüyor." dedi.

Ünal, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Habibe Öçal ve İmran Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve diğer ilgililerle Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kahramanmaraş Şube Başkanı Sami Kervancıoğlu'nu ziyaret etti.

Ünal, buradaki konuşmasında, MÜSİAD'ın hem Kahramanmaraş'ta hem de Türkiye'de önemli bir görevi yürüttüğünü belirtti.

Türkiye'nin 15 Temmuz sonrası yaşadıklarını birçok ülkenin kaldıramayacağına işaret eden Ünal, Türkiye'nin bu belayla baş etmeyi, bu belanın daha sonra oluşturduğu semptomları da bertaraf etmeyi büyük oranda başardığını vurguladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yargı sistemiyle ilgili eleştirilerine yanıt veren Ünal, "Bugün Kemal Kılıçdaroğlu ileri geri konuşuyor ve söz ettiği Türk yargısı büyük bir özveriyle FETÖ'cü unsurları yargıladı, yargılamaya da devam ediyor. Türkiye, bu anlamda kendi krizlerini ve sorunlarını çözerken, diğer taraftan da sınır güvenliğini ve toprak bütünlüğünü güvence altına aldı ve korudu." diye konuştu.

Bazı kesimlerin 31 Mart seçimlerinden sonra ekonominin çok kötü olacağını ve doların 10-11 lira olacağını iddia ettiği açıklamalarını anımsatan Ünal, şöyle konuştu:

"Biz de onlara Türkiye'ye güvenin, ülkenize güvenin, kendinize güvenin, Türkiye'nin potansiyeline güvenin diyorduk. Türkiye'ye güvenenler kazandılar. Türkiye ekonomisi büyüyor. Türkiye ekonomisi sorunlarını çözüyor. Türkiye ekonomisi büyürken hem refahın tabana yayılması hem de dezavantajlı grupların devlet tarafından korunması layıkıyla yerine getiriliyor. Yeni Türkiye bir taraftan büyürken diğer taraftan da sosyal devlet olmanın gereğini yerine getiriyor."

Ülkelerin gelişmesinde güçlü liderliğin de önemine dikkati çeken Ünal, "Günümüzde dünyada ülkeler açısından en büyük avantaj liderliktir. Liderleri olan ülkeler son derece yüksek avantaja sahipler. Bugün Avrupa'da Merkel'in, Macron'un ve Johnson'un pek de fazla esamesinin okunmadığını görüyorsunuz. Devlet başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye büyüyor, gelişiyor ve sorunlarını çözüyor." ifadelerine yer verdi.

- "10 bin kişinin üzerinde insan buradan etkilenecek"

En son görüşülen Torba Yasa'da da gündeme gelen Elbistan-Afşin Termik Santrali'ne ilişkin daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerini aktaran Ünal, Erdoğan'ın "Gerekli tedbirler alınmazsa burası kapatılsın." şeklinde talimatının olduğunu bildirdi.

Gerekli tedbirlerden birincisinin, hızlı bir şekilde kül tutan filtrelerin tamamlanması olduğunu ifade eden Ünal şunları kaydetti:

"İlgili firma, yüzde 80 oranında kül tutan filtrelerin tamamlandığını söyledi. Şimdi bunun denetimini Elektrik Üretim AŞ. (EÜAŞ) gerçekleştirecek. İkinci olarak, ateşleme fuel oil ile yapıldığı için çok ciddi bir hava kirliliği oluşturuyor. Bu ateşlemenin fuel oil ile değil de hızlı doğalgaza geçilmesi şartı koşuldu. Duman filtrelerinin de 6 ay içinde projelendirilmesi şartı getirildi. Orada iki filtre var. Birincisi kül filtreleri bir de duman filtreleri var. Bir arazinin üzerine kül yağmasını engellemek ikinci olarak da çıkan dumanın hem karbonmonoksit hem de soluduğumuz havaya zarar veren bir takım zehirli gazdan arındırılması. Bunlarla ilgili gerekli tedbirler alındı. Cumhurbaşkanımız da bu tedbirler hayata geçirilmezse burası kapatılsın talimatı verdi."

Ünal, Türkiye'nin elektrik ihtiyacının büyük bir kısmını Elbistan-Afşin Termik Santrali'nden karşılandığını belirten Ünal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Burada çalışan insanların işsiz kalması durumunda yaklaşık 10 bin kişinin üzerinde insan buradan etkilenecek. Çalışanların aileleriyle birlikte 10 bin kişilik bir mağduriyet ortaya çıkacak. Burası kapandığı takdirde devletin yaklaşık 19 milyar 200 milyon liralık bir doğalgaz alımı yapması gerekiyor. Bu doğalgaz alımı üzerinden de çevrim santralleri üzerinden de elektriğe dönüştürülmesi gerekiyor. Bütün bunlar dikkate alındığında buranın Türkiye'nin elektrik ihtiyacı açısından gerekli tedbirler alınarak çevreye zarar vermeden çalıştırılması gerekliliği sonucu ortaya çıkmıştır. Biz yine söylediğimizin arkasındayız. Burasının değil 36 ay 1 gün bile durması zarar. Niye? Çünkü bu kül ve dumandan benim vatandaşımın sağlığının zarar görmesi benim vatandaşımın tırnağına taş değmesi herşeyden daha kıymetlidir."

Söz konusu tesislerin 1979 yılından beri çalıştığının unutulmamasını isteyen Ünal, "A santrali çalışmaya başladığında da biz gerekli şartları koyduk. Hem hızlı bir şekilde kül filtrelerinin tamamlanması. Firmanın iddiası da 'yüzde 80 oranında tamamladık' diyor. Doğalgaza geçilmesi. Çünkü doğalgaz geldi. Duman filtrelerinin ise önümüzdeki 6 ay içinde hızla projelendirilip tamamlanması. Bu şartlar yerine getirilmezse de Cumhurbaşkanımızın talimatıyla burasının kapatılacağı kesindir." diye konuştu.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal Elbistan-Afşin Termik Santrali Kahramanmaraş

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