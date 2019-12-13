AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'dan ABD Senatosunun "Ermeni kararına" tepki:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Ermeni Yasa Tasarısı'nda olduğu gibi belli yaptırımlarla Türkiye'yi köşeye sıkıştırmaya çalışıyorlar. Bu da kaçınılmaz olarak Türkiye-Amerika ilişkilerine zarar veriyor. Senatoda bu kararın alınmasıyla birlikte Amerika Türkiye ilişkilerinde telafisi olmayan bir yara açıldı." dedi.

Genel Başkan Yardımcısı Ünal, katıldığı bir canlı yayında, ABD Senatosu'nun 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etmesine ilişkin kararını değerlendirdi.

Tarihi bir gerçekliğin, ancak belgeler ve akademik çalışmalar üzerinden değerlendirilebileceğini belirten Ünal, Amerika ve oradaki lobiler için meselenin tarihteki bir olayla ilgili olmadığını söyledi.

Ünal, Türkiye'ye karşı, özellikle bölgede oluşturduğu yeni dinamik dış politikaya karşı bir yaptırım niteliği taşıyan kararın, Türkiye nezdinden yok hükmünde olduğunu vurguladı.

Amerika'nın 24 Nisan'ı Türkiye'ye karşı uluslararası bir kart olarak gördüğünü ve gündeme taşıdığını dile getiren Ünal, "Bugün ise yapılan tamamen tarihin siyasileştirilmesi, tarihin susturulup bir yaptırım aracı haline getirilmesinden ibaret. Bu durum, Türkiye Amerika ilişkilerine zarar verecek bir durum." ifadelerini kullandı.