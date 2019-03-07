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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Kocaeli'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 13:54 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta: - "Kocaeli, teşkilatıyla, çalışmalarıyla, vekilleriyle tüm yapısıyla ve milletten aldığı güçle oldukça güçlü bir ilimiz. Biz de bu güce biraz daha destek olmak, sizden de güç alarak farklı illere bu gücü taşımak istiyoruz"

KOCAELİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Kocaeli, teşkilatıyla, çalışmalarıyla, vekilleriyle tüm yapısıyla ve milletten aldığı güçle oldukça güçlü bir ilimiz. Biz de bu güce biraz daha destek olmak, sizden de güç alarak farklı illere bu gücü taşımak istiyoruz." dedi.

AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Usta, burada yaptığı açıklamada, herkesin Regaib Kandili'ni kutladı.

Usta, Kocaeli'de hem kandil hem de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlarla bir araya geleceğini belirterek, "İnşallah 31 Mart öncesi bu kısa sürede verimli bir çalışma yapmayı Rabbim nasip eder. Kocaeli, teşkilatıyla, çalışmalarıyla, vekilleriyle, tüm yapısıyla ve milletten aldığı güçle oldukça güçlü bir ilimiz. Biz de bu güce biraz daha destek olmak, sizden de güç alarak farklı illere bu gücü taşımak istiyoruz." diye konuştu.

Bir gazetecinin, yarın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olduğunu hatırlatarak, AK Parti'nin İzmit Belediye Başkan adayının bir kadın olduğunu belirtmesi üzerine Usta, Azize Sibel Gönül'ün başarılı bir aday olduğunu söyledi.

Gönül'ün seçimlerden başarıyla çıkacağına inandıklarını aktaran Usta, şunları kaydetti:

"8 Mart Dünya Kadınlar günü derken, emekçi kadınların günü, onların anıldığı ve onların yaşadığı sıkıntıların çözüme ulaştırılması için yapılmış bir gün. Bu vesileyle tüm emekçi kadınlarımızı anıyoruz, hatırlıyoruz. Sibel Hanım da burada belediye başkanlığında aday olarak oldukça emek veren ve bu emeğinin karşılığını alacağına inandığımız bir adayımız. Sonuçta olaya biraz da şöyle bakmak lazım, sadece kadın aday olduğu için değil, bu işi yapabilecek ehliyeti, yeteneği olduğu için Sayın Cumhurbaşkanımızın teveccühüyle o makama layık görülmüş ve bu değeriyle de ilçesine değer katacak bir başkan adayımız kendisi. Kadın olarak da tabii farklı dokunuşlarla ilçeye daha da değer katacağına eminiz. Allah yolunu açık eylesin."

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