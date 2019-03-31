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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, oyunu kullandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2019 11:22 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Usta, 31 Mart Yerel Seçimlerinde oyunu kullandı.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, 31 Mart yerel seçimlerinde oyunu, Mehmet Ali Atiker İmam Hatip Ortaokulu’nda kullandı.Oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulunan Usta, sabahın erken saatlerinde kendilerinin de toplu halde oylarını kullanmaya başladıklarını belirterek, “Hayırlı olsun İnşallah Konyamız için, ülkemiz için, vatanımız için.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, oyunu kullandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Usta, 31 Mart Yerel Seçimlerinde oyunu kullandı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, 31 Mart yerel seçimlerinde oyunu, Mehmet Ali Atiker İmam Hatip Ortaokulu’nda kullandı.
Oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulunan Usta, sabahın erken saatlerinde kendilerinin de toplu halde oylarını kullanmaya başladıklarını belirterek, “Hayırlı olsun İnşallah Konyamız için, ülkemiz için, vatanımız için. Söyleyeceğim tek bir şey var, Mart’ın sonu ak oldu. Her yer bembeyaz, kar yağıyor. İnşallah bütün ülkemizde, Türkiyemizde 31 Mart, 1 Nisan ak olarak devam edecek, yola devam diyeceğiz inşallah” ifadelerini kullandı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta’ya, oy kullanma işleminde AK Parti Selçuklu İlçe Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Meram İlçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Kavuş ve AK Parti’li yöneticiler eşlik etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, oyunu kullandı

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