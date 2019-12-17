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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta'dan Mevlana'nın 746'ncı Vuslat Yıl Dönümü mesajı:

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.12.2019 13:11 | Son Güncelleme

"Bugün Hazreti Mevlana'yı her ayrıntısına kadar anlayarak, onu her daim hatırlayarak, insanlığın sesi olmaya, bu sesi başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyada yankılatmaya devam edeceğiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Bugün Hazreti Mevlana'yı her ayrıntısına kadar anlayarak, onu her daim hatırlayarak, insanlığın sesi olmaya, bu sesi başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyada yankılatmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Usta, Hazreti Mevlana'nın 746'ncı Vuslat Yıl Dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında "büyük mütefekkir", "gönül insanı" ve "sevgi medeniyetimizin mimarlarından" olarak nitelendirdiği Mevlana'yı rahmetle yad etti.

Gönülleri buluşturan, kalpleri sevgi, şefkat hamuru ile yoğuran, ilmi ve öğütleriyle birliği, beraberliği, kardeşliği yeşerten Mevlana'nın 7 asır önce Anadolu topraklarına gelerek gönül zenginliğini Konya'dan tüm cihana taşıdığını vurgulayan Usta, şunları kaydetti:

"Hoşgörü ve insan hakları deyince Mevlana, Mevlana deyince de akla Konya'mız gelir. Hazreti Mevlana'nın torunları olarak gönüller sultanını Konya'mızda yaşatmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyoruz. Bugün Hazreti Mevlana'yı her ayrıntısına kadar anlayarak, onu her daim hatırlayarak, insanlığın sesi olmaya, bu sesi başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyada yankılatmaya devam edeceğiz. Mevlana hazretlerinin vasiyeti ile Şeb-i Arus'un 746'ncı yılında yüreklerimizi bir araya getirerek, sevginin, aşkın, muhabbetin coşkusunu yaşıyoruz. Böylesine müstesna bir muhabbet ikliminde bir ulu çınarın gölgesinde adeta ruhlarımızı, gönüllerimizi onarıyoruz.

Ömrünü, 'Hamdım, piştim, yandım' şeklinde özetleyen ve ölümünü tohumun toprağa düşmesine benzeterek Hakk'ın rahmetine ereceği günü kendi deyimiyle Şeb-i Arus, yani düğün gecesi olarak adlandıran Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretlerini vuslatının 746'ncı sene-i devriyesinde bir kez daha minnet ve rahmetle anıyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Mevlana Celaleddin Rumi'nin vefatının 746. yıl dönümü

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