AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: “AK Parti lehine düzeltilen oy sayısı 11 bin 109”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: “1 Nisan’dan itibaren 530 sandıktaki güncelleme soncu AK Parti lehine düzeltilen oy sayısı 11 bin 109. 5857 sandıkta ki geçersiz oyların sayımında bin 641 adedi AK Parti lehine olduğu anlaşıldı” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz AK Parti İstanbul İl binasında ilçe seçim kurullarına yapılan itirazlara ilişkin yürütülen süreç hakkında açıklamalarda bulundu.

Seçim sürecine ilişkin çalışmaların devam ettiğini kaydeden Yavuz, “Biz öncelikle maddi hataların düzeltilmesi istikametinde çalışmalarımızı yapmıştık. Sonrasında ilçe seçim kurulları nezdinde itirazlarımızı yapmıştık. Bu itirazları sonucunda bir kısım ilçelerde geçersiz oyların sayımına, bir kısım ilçelerde de oyların tamamının sayımına, bir kısımda ise reddine karar verilmiştir. Biz bu süreçleri devam ettiriyoruz. Ortaya çıkan rakamları ifade etmek istiyoruz. 1 Nisan’dan itibaren 530 sanıktaki güncelleme sonucu AK Parti lehine düzeltilen oy sayısı 11 bin 109 dur. Geçersiz oyların sayımına ilişkin bir rakam vermek istiyorum. 5857 sandıkta geçersiz oylar sayıldı bunun bin 641 adedi AK Parti lehine olduğu anlaşıldı. Tüm oyların sayımına ilişkin 121 sanıkta 64 oy AK Parti’nin hanesine kaydedildi” dedi.

CHP Grup Başkanvekilinin bir twitine denk geldiğini aktaran Yavuz, “Diyor ki; ’eğer tüm sandıklar sayılsa bile 13 bin oyla Ekrem İmamoğlu seçimi kazanıyor.’ manidar buldum. Sandıkları hiç açmayalım noktasında olan CHP’nin geldiği nokta bu kadar geçersiz oyu da biz de kabul ediyoruz. Ama bu 13 binden aşağı gelmez yaklaşımı. Bu kadar düzeltildi daha düzelteceklerimiz var. Biraz daha düzelteceklerimiz var. Elimde birkaç dosya ile geldim. Onlardan bir tanesinde sayım döküm sonuç çizelgesi var. YSK kayıtlarından aldığımız. Çok miktarda sisteme girilmediğini gördük. Girilenlerin de hatalı girildiğini gördük. Daha elimizde maddi hata yoluyla düzeltilecek çok sandık var. Tek amacımız var. Sonuçlar çok net bir şekilde ortaya çıksın. İstanbul’un iradesi çok net bir şekilde ortaya çıksın istiyoruz. Tamamen yasal yolları izliyoruz. Suistimalleri ve usulsüzlükleri ortadan kaldırıyoruz yasal yolları kullanarak. Esasen seçim kurullarımıza güveniyoruz. Bu verileri girenler hata suistimal ve usulsüzlüklerini belirliyoruz ve düzeltiyoruz. Perşembe’nin gelişi Çarşamba’dan belli olur. Burada çok farklı rakamlar konuşacağız” ifadelerini kullandı.

