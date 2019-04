“700-800 sandığı tek bir kurul sayıyor ve onun için iş uzuyor”

Yeniden oy sayım işlemlerinin neden uzun sürdüğünü açıklayan Yavuz, "Şuanda işleyen bir yargı süreci var. Propaganda süreci bitti. Seçimi de geçirdik pazar günü, sonrasında da yargı süreci başladı. Bu da bütün partilerin yasal hakkıdır ve her parti bu hakkı kullanıyor. Yine bu hak son derece şeffaf ve son derece aleni bir şekilde işliyor ve yerine getiriliyor. Mesela tüm bu süreçler yargı gözetiminde yapılıyor. Aynı zamanda bu süreçleri işlerken her partinin temsilcisi de orada bulunuyor, gözlemci olarak bu sayıma katılıyor. Zaman zaman soruluyor seçimler bir günde yapılıyor da bu iş niye bu kadar uzuyor? Seçim günü 32 bin sandığın her birinde sandık kurulu vardı ve hepsini ayrı ayrı kişiler sayıyordu. Oysa şimdi bu işi sandık kurulları değil seçim kurulları yapıyor ve örneğin 700-800 sandığı tek bir kurul sayıyor ve onun için iş uzuyor. Bu kurullar Yüksek Seçim Kurulu’nun da görüşüne bağlı olarak yine her partinin temsilcisi bulunmak suretiyle arttırılabiliyor. İşte kurullar sınırlı olunca ve sandık sayısı fazla olunca süre de böyle uzamış oluyor" diye konuştu.