AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: Fark 20 bin 509'a indi

Ümit UZUN-Harun UYANIK / İSTANBUL(DHA)

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, “Gerçekten demokrasi tarihimizin en büyük şaibelerinden biridir bu seçim dersem fazla abartmış olmam" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda açıklama yapan Yavuz, çok büyük hataların olduğunu belirterek, “İlk incelemeden başlayarak gördük ki, çok büyük hatalar var, çok büyük usulsüzlükler var. Biz bu hataları tek tek belirleyelim ve itirazlarımızı yapalım istedik. Bu doğrultuda maddi hataları belirledikçe düzeltme yoluna gittik. Süreyi geçirmeyelim diye saat 15.00'ten önce İstanbul'daki büyükşehir oylarının yeniden sayılmasına ilişkin dilekçeleri seçim kurullarına verdik. İkinci bir dilekçemiz vardı. O da geçersiz oyların sayılması" diye konuştu. “SANCAKTEPE TALEBİMİZİ İNCELEMEYE DEĞER BULMADI"

Yavuz, “Çok ilginç bir örnek vermek istiyorum. Bunların sonucunda bizim çok somut verilerimiz var. Yargı gözetiminde işleyen bir süreç var. Mesela Sancaktepe'de. Biz Sancaktepe'de Büyükşehir oylarının yeniden sayılması ve geçersiz oyların sayılması istikametinde müracaatta bulunduk. CHP'de bir müracaatta bulundu Sancaktepe'ye. Sancaktepe, Büyükşehir oylarının değil de Sancaktepe Belediyesi'ne ilişkin oyların yeniden sayılmasını talep etti. CHP İstanbul İl Başkanı'nın ilginç bir Tweet'i var. 'İstanbul genelinde bütün oyların sayılması mümkün değildir.' Peki, gerçekten buna inanıyorsan, gerçekten bunun doğru bir fikir olduğu kanaatinde isen o zaman Sancaktepe'ye neden oyların sayımıyla ilgili bir dilekçe verdiniz. Sancaktepe bizim talebimizi incelemeye değer bulmadı ama CHP'nin Sancaktepe Belediyesi oylarının sayımına dönük talebini oy çokluğuyla incelemeye değer buldu ve kabul etti. Çok ilginç değil mi sizce?" ifadelerini kullandı.

“ŞU AN FARK 20 BİN 509"

Yavuz, “Bizim bir iddiamız vardı. Sık sık söyledik. Rakamlarımıza güveniyoruz dedik. Yüksek Seçim Kurulu verilerine kadar söylüyorum. 29 binlere kadar çıktı fark biliyorsunuz. Ama şu an ne kadar biliyor musunuz? Şu ana kadar düştü, düşecek. Ha bire düşüyor. Şu an 20 bin 509" şeklinde konuştu. “BİZE KARŞI ÇEKİLEN OPERASYONU ANLARLAR"

“Çok aleni yürütüyoruz bu işleri" diyen Yavuz, “Seçim Kurulları da aleni yürütüyor bu itiraz işlerini. Diyoruz ki, bütün partilere Yüksek Seçim Kurulu uç verdi ve sandık sonuç tutanaklarını veriyor. Sandık sonuç tutanaklarına esas teşkil eden sandık sayım-döküm çizelgesini de görüyor. Biraz zahmet etse partiler, baksa. Bize karşı yapılan bu usulsüzlüğü ve bize karşı çekilen bu operasyonu anlar" dedi. “KAMERAYLA VATANDAŞIMIZA KADAR İZLETSİN"

Yavuz, “Biz diyoruz ki partilere, mesele bu kadar net, bu kadar açık. Gelin hep birlikte bu süreci şeffaf bir şekilde yürütelim. Gerçek ne ise ortaya çıksın. Biz verilerimize güveniyoruz. Sizin de bir derdiniz yoksa. Veri noktasında bir endişe söz konusu değilse. Sonuçta ne çıkarsa sonucu hepimiz kabul ederiz. Hodri meydan. Gelin çok aleni bir şekilde bu süreçleri işletelim. Yasa çerçevesinde seçim kurulları yapabildiği kadar. Seçim kurulları kabul ederse kamerayla vatandaşımıza kadar izletsin. Biz gerçek neyse o ortaya çıksın istiyoruz. Biz, bize emanet edilen oylara sahip çıkmak istiyoruz" diye konuştu.