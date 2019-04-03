AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: İl Seçim Kurulu tedbir kararı vererek sayımı durdurdu

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul,(DHA) AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda basın açıklaması yaptı. Yavuz, bu seçimle ilgili çok sayıda maddi hata tespit ettiklerini belirterek, "Bu seçimlere ilişkin çok sayıda maddi hata tespit ettiğimizi bir kısım suistimallerin, usulsüzlüklerin hataların olduğunu ifade etmiş bunların, teşkilat mensubu arkadaşlarımızla beraber büyük oranda tespit ettiğimizi belgelendirmeye çalıştığımızı ve bu çalışmalarımızın devam ettiğini aktarmıştım ve bu şekilde devam etmesi halinde bizim sistemimize geçen veriler, zaten onu gösteriyor, bu farkın kapanacağını ve lehimize sonuçlanacağını dair ifadelerde bulunmuştum. Gerçekten bu çalışma esnasında gördük ki, çok hızlı şekilde aradaki fark azalıyor. Bugün maddi hataların düzeltilmesine ilişkin İlçe Seçim Kurullarına yapmış olduğumuz bu düzeltme işleminin dışında, birde başka bir adım attık ve geçersiz oyların sayımına ilişkin birde tüm oyların sayımına ilişkin müracaatta bulunduk" dedi.

"İL SEÇİM KURULU TEDBİR KARARI VEREREK BU SAYIMI DURDURDU"

Yavuz, geçersiz oyların sayılmaya başlamasının ardından CHP'nin paniğe kapıldığını savunarak, "Fiilen sayıma başlanması üzerine, geçersiz oyların Ak Parti adayı lehine yazılmaya başladığını ve aradaki farkın kapanma trendinin arttığını görünce, Cumhuriyet Halk Partisi resmen paniğe kapıldı ve soluğu il seçim kurulunda aldı. İl Seçim Kurulu da son derece hızlı hareket etmek suretiyle tedbir kararı vererek bu sayımı durdurdu. Bir hukukçu olarak ifade etmek istiyorum. İl Seçim kurulları bu güne kadar her hangi bir tedbir kararı vermemiş. ve yine Yüksek Seçim Kurullarının daha önce verdiği karar ve kararlar var. İlçe seçim kurulları sayıma devam ederken, il seçim kurulları durdurma kararı vermez, veremez şeklinde. Hem çok acele edilmesi, hem bir tedbir kararının ortaya çıkması, hem de yüksek seçim kurulunun bahsettiğim mihmalde bir kararının sonucunda öyle bir tablonun oluşması gerçekten bizleri hayrete düşürdü" diye konuştu.

"CHP'DEKİ BU KORKUNUN NEDENİ NE?"

Yavuz yaptığı açıklamada, "Bu kadar acelecilik nedendir. Bu sayım olamaz, bu sayım olacaksa dipsiz bir kuyudur nereye gideceği belli olmaz. bu sayımı asla yaptırmayız şeklindeki çıkışlar neyin korkusudur? Ve kaygısıdır? Neden korkuyorsunuz? Bu belki tarihin, bu güne kadar olan sürecin en şaibeli seçimine dönüşüyor adeta. İstanbul seçimleri açısından bunu söylüyorum. Dedik ki gelin bu şaibeli süreci ortadan kaldıralım. Gerekirse herkesin huzurunda sayımları yapalım. Ama nedense CHP bizim bu çağrımıza kulak vermek yerine, bu kadar usulsüzlük varsa, bu kadar şaibe varsa, bu kadar suistimal varsa elbette bizim en temel hakkımızdır ki itiraz edelim ve oyları yeniden saydırtalım. Çok anlaşılır bir şey. Fark çok az. İstanbul'daki toplam seçim sayısını da dikkate aldığımızda gerçekten fark çok az. O farkta gittikçe eridi ve biz rakamlarla bu farkın çok hızlı eriyeceğini hep burada devam ettirdik. Mesela bu akşam Bağcılar'da ilçe seçim kurulu bir karar verdi. Hataların düzeltilmesi için. Bin 304 oyu maddi hataların düzeltilmesi sonucu Ak Parti'ye yazdı. Böyle bir durumda elbette seçim kurulları bir karar verecek ve bu karar kesinleştiğinde biz bu karara saygı duyacağız. Ama bu kadar net veri ortadayken, bu kadar gerekçeler açıkken ve netken gerçekten il seçim kurulunun bu yaklaşımı hem de yüksek seçim kurulunun kararlarına rağmen ve aynı zamanda bundan önce hiç verilmeyen bir tedbir kararının altına imza atmış olması nedeniyle, ama özellikle CHP'nin yangından mal kaçırırcasına hareket etmesi ve soluğu il seçim kurulunda alması ve il seçim kurulunun böyle bir karara imza atmasına sebep olması gerçekten manidardır" diye konuştu.