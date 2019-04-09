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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: “İstanbul seçimlerinin yenilenmesi hususundaki başvuru henüz gerçekleşmedi”

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.04.2019 16:06 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, “İstanbul seçimlerinin yenilenmesi hususunda yapmayı düşündüğümüz başvuru, henüz gerçekleşmemiştir” dedi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, İstanbul seçimlerinin yenilenmesi hususundaki başvurunun henüz gerçekleşmediğini belirterek, "‘Başvuruda bulunuldu’ şeklindeki haberler doğru değildir.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, “İstanbul seçimlerinin yenilenmesi hususunda yapmayı düşündüğümüz başvuru, henüz gerçekleşmemiştir” dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, İstanbul seçimlerinin yenilenmesi hususundaki başvurunun henüz gerçekleşmediğini belirterek, "‘Başvuruda bulunuldu’ şeklindeki haberler doğru değildir. Söz konusu bu olağanüstü itiraz yolunu önümüzdeki günlerde kullanmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

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