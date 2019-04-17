AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: Organize bir çalışma var

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Habertürk kanalında yayınlanan TekeTek programında önemli açıklamalarda bulundu. Yavuz, 'İlçe seçim kurulu bu listenin dışına çıkarak da listeler toparlamış. Engeli hal olanları bulunduruyor, il dışından veriyor veremez, ilçe dışından alamaz. KHK ile ihraç edilenler var. Kanun dışına çıktığını söylememiz mümkün değil midir? Ben diyorum ki, bu işte organize bir çalışma var. Biz diyoruz ki, birileri, CHP'yi suçlamıyorum. CHP'nin duruşu anlamıyla eleştiriyorum. Bir kısım eller seçimden önce başlayarak sandık başkanları üzerinden bir operasyon yürüttüler adeta. Operasyon kelimesi biraz fazla ama. Büyükçekmece bir örnektir. İhraç edilenler, ilkokul mezunu, sıradan mezunlar, kamu görevlisi olmayanlar var. Sandık kurulu başkanlarından başladı bu iş, seçim kurulu müdürleri mi, seçim kurulundan birileri mi?' ifadelerini kullandı.
'EN ŞAİBELİ SEÇİM'
Yavuz, İstanbul'da yapılan yerel seçimlerin siyasi tarihimizin en şaibeli seçim olduğunu söyledi. Yavuz, 'Türkiye Cumhuriyeti devletinde siyasi tarihimizde bu derece şüphenin, şaibenin, İstanbul seçimlerine münhasıran söylüyorum başka bir seçim yok. Bizim görevlimiz her yerde var. Belgeler değiştirilmiş, imzasız boş belgeler var. Bunlar başka bir yerde planlandı ve yapıldı' dedi.
Sözlerine devam eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, ' Bu sayım döküm cetvelidir. Seçimlerin belkemiğini oluşturur. İlk etapta hazırlanırken barkotludur. YSK o sayfadan alınır. Daha oy pusulaları okunurken sandık kurulu üyesi iki kişi eline alır, sandık kurulu başkanı okur işaretlemeye başlanır. İkisi arasında problem varsa üçüncü bir sayım daha yapılır. Öyle sayım dökümü var ki, yüzlerce binlerce, mühür, imza, isim, rakam yok. Bunu sandığın başında değil giderken başka yerde yaptı' değerlendirmesinde bulundu.
'SİYASİ HAYATIMIZDAKİ EN BÜYÜK USULSÜZLÜĞÜN ÖNÜNE GEÇMİŞ OLACAĞIZ'
Açıklamalarına devam eden Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü, 'İlçesi belli, altlığında sandık sandık belli. 5 bin 388 mühürsüz. 684 imzasız, 214 boş, 498 eksik. Şimdi biz sadece kısıklıdaki rakama odaklanacağız, diyeceğiz ki bu rakam toplamıyor. Velev ki öyle olmasa bile mesele sadece bu kısımdan ibaret değil ki. Biz bunlara tam kanunsuzluk demeyecek ise, bunlar iptal nedeni olmayacaksa ne olacak? Bir sistem bizim işimizi kolaylaştırdı, sonuçta siyasi hayatımızdaki en büyük kanunsuzluğun, usulsüzlüğün önüne geçmiş olacağız.'
'8 BİN MADDİ HATAYI DÜZELTTİK'
Şuanki durumdan da bahseden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 'Maddi hatalarda 8 bin üzerinde bir düzeltilme yapıldı. Biz sadece 8 bin maddi hatayı düzelttik. Geçersiz oylardan 5 bin 594 düzeltildi. Sonra da bütün sandıkların yüzde 10'u sayıldı, düzeltildi. Geldiğimiz noktada 16 bin 884 oy AK Parti lehine, 2 bin CHP lehine yazıldı. Her bir kalemde yüzde 85 AK Parti'nin aleyhine yazıldığını gördük. Yüzde 11 CHP aleyhine yapılmış. Bütün oylarda sorun var' dedi.