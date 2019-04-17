AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: Organize bir çalışma var

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Habertürk kanalında yayınlanan TekeTek programında önemli açıklamalarda bulundu. Yavuz, 'İlçe seçim kurulu bu listenin dışına çıkarak da listeler toparlamış. Engeli hal olanları bulunduruyor, il dışından veriyor veremez, ilçe dışından alamaz. KHK ile ihraç edilenler var. Kanun dışına çıktığını söylememiz mümkün değil midir? Ben diyorum ki, bu işte organize bir çalışma var. Biz diyoruz ki, birileri, CHP'yi suçlamıyorum. CHP'nin duruşu anlamıyla eleştiriyorum. Bir kısım eller seçimden önce başlayarak sandık başkanları üzerinden bir operasyon yürüttüler adeta. Operasyon kelimesi biraz fazla ama. Büyükçekmece bir örnektir. İhraç edilenler, ilkokul mezunu, sıradan mezunlar, kamu görevlisi olmayanlar var. Sandık kurulu başkanlarından başladı bu iş, seçim kurulu müdürleri mi, seçim kurulundan birileri mi?' ifadelerini kullandı.

'EN ŞAİBELİ SEÇİM'



Yavuz, İstanbul'da yapılan yerel seçimlerin siyasi tarihimizin en şaibeli seçim olduğunu söyledi. Yavuz, 'Türkiye Cumhuriyeti devletinde siyasi tarihimizde bu derece şüphenin, şaibenin, İstanbul seçimlerine münhasıran söylüyorum başka bir seçim yok. Bizim görevlimiz her yerde var. Belgeler değiştirilmiş, imzasız boş belgeler var. Bunlar başka bir yerde planlandı ve yapıldı' dedi.