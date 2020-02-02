AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'dan, depremde riski taşıyan okullara ilişkin açıklama:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, depremde riski taşıyan okullara yönelik çalışmalara ilişkin, "2015'lerde yapılan okullardan örnekler alınarak test edilmeye çalışılıyor. Neden? Bizim çocuklarımız daha güvenli okullarda bulunsun; varsa bir sorun, risk, o da erkenden önlem alınarak izale edilsin diye." ifadelerini kullandı.

Sakarya Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneği'nin 15'inci olağan genel kuruluna katılan Yavuz, burada yaptığı konuşmada, Elazığ ve Malatya'da deprem nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara şifa diledi.

Depremlerden sonra her seferinde yeniden muhasebe yapmak mecburiyetleri olduğunu dile getiren Yavuz, "Sakarya bir deprem bölgesi. 1999'da çok acılar çektik, öncesinde de oldu. Sonra beklediğimiz bir şey olmadı ve buna ilişkin bu şehirde yapacaklarımız olmalıdır. Bu anlamda çok temkinli davranıyoruz, bizde üzerimize düşeni yapıyoruz." şeklinde konuştu.

- "Çocuklarımız daha güvenli okullarda bulunsun istiyoruz"

Kentte bazı okulların hasarlı ve depreme karşı risk altında olduğu iddialarına da değinen Yavuz, şunları kaydetti: