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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'dan "düzeltme" paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 15:31 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: - "Büyükçekmece'deki usulsüz seçmen kaydına ilişkin yapılan soruşturmada tutuklanan İlçe Nüfus Müdürü değil, Büyükçekmece Belediyesinin İlçe Nüfus Müdürlüğü nezdinde çalışan bir görevlisidir"

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Twitter'daki paylaşımında, Büyükçekmece'de seçimin iptali talebine ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, İlçe Nüfus Müdürü'nün tutuklu olduğu yönündeki ifadesini düzelterek, bu kişinin Büyükçekmece Belediyesinin İlçe Nüfus Müdürlüğü nezdinde çalışan bir görevlisi olduğunu bildirdi.

Ali İhsan Yavuz, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Büyükçekmece'deki usulsüz seçmen kaydına ilişkin yapılan soruşturmada tutuklanan İlçe Nüfus Müdürü değil, Büyükçekmece Belediye Başkanlığının İlçe Nüfus Müdürlüğü nezdinde çalışan bir görevlisidir. Düzelterek kamuoyuna saygıyla bildiriyorum."

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