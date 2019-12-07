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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'dan hasta bebeğe ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 19:03 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'dan hasta bebeğe ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'dan hasta bebeğe ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya'da "fosfor metabolizması bozukluğu" hastalığı nedeniyle tedavi gören 6 aylık Yusuf Bozkurt ve ailesini evinde ziyaret etti.

Burada konuşan Yavuz, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile görüştüklerini, gereken tüm çalışmanın yapıldığını ve sürecin takipçisi olduklarını belirtti. İlaçların temininin hızlandırılması noktasında gerekli girişimlerin yapıldığını aktaran Yavuz, "İl Başkanımız Yunus Tever, milletvekillerimiz Recep Uncuoğlu, Kenan Sofuoğlu ve Çiğdem Erdoğan Atabek ile belediye başkanlarımızın, ilaçların takibi ve hızlandırılması süreci ile ilgili girişimleri oldu." dedi.

Konunun takipçisi olacaklarını ifade eden Yavuz, "Sayın Bakanımıza, Yusuf bebek için daha hızlı bir tedavi süreciyle ilgili gerekli bilgileri ve talebimizi paylaştık. Takipçisi olacağız. Cennet kokan yavrularımız için elimizden gelen çalışmaları yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren anne Naciye Bozkurt da "Tedavi gören çocuklar şifa bulmuş, Yusuf'umuz da bulur inşallah. Çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Ziyarette Yavuz'a eşi Gülten Yavuz, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ve eşi Elveda Işıksu eşlik etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'dan hasta bebeğe ziyaret

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