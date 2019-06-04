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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz’dan ortak canlı yayın açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.06.2019 13:17 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun birlikte kameralar karşısına geçerek ortak yapacağı canlı yayına ilişkin her iki partide bir irtibat oluşturularak kontak kurulduğunu ve prensipte anlaşıldığını söyledi.AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya Valiliği tarafından Kent Park Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz’dan ortak canlı yayın açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun birlikte kameralar karşısına geçerek ortak yapacağı canlı yayına ilişkin her iki partide bir irtibat oluşturularak kontak kurulduğunu ve prensipte anlaşıldığını söyledi.
AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya Valiliği tarafından Kent Park Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Törenin ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Yavuz, 23 Haziran’da tekrarlanacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun birlikte kameralar karşısına geçerek ortak yapacağı canlı yayın konusunda gelişmeler olduğunu doğrulayan Yavuz, “Her iki partide bir irtibat oluşturularak kontak kuruldu, prensipte bir anlamda anlaşılmış oldu. Tarafsız bir moderatör eşliğinde bir noktada belki bütün kanalların da yayın yapabileceği bir ortam içerisinde İstanbul’un konuşulduğu, projelerin konuşulduğu ve İstanbul’un geleceğinin konuşulduğu, her bir adayın neleri yapıp yapamayacağının ortaya döküldüğü güzel bir program olacak diye düşünüyoruz. Bu olacak” dedi.

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