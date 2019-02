"Millet, sonucu takdir edecek"

Gazetecilerin Isparta’daki AK Parti ve MHP yarışı ile ittifak değerlendirmesi sorusunu da yanıtlayan Yazıcı, "Seçime gidiyoruz, millet hangisini uygun görürse onu takdir eder" diyerek devam ettiği açıklamalarında şunları söyledi:

"Bizim adayımız da burada. 31 Mart’ta elbette ki biz, partimiz adına gösterdiğimiz adayı destekleyeceğiz. Zaten bu konularda ittifak görüşleri de dile getirilmiş ve konuşulmuştur. Demek ki Isparta’da ittifak içinde yer alan partiler, kendi adaylarını çıkarmıştır. Dolayısıyla biz de adayımızla inşallah 31 Mart Seçimleri’nde milletin önündeyiz. Millet sonucu takdir edecek. Milletin takdiri ne ise, o başımızın, gözümüzün üstüne."

"Belediyecilik, gerçekten bizim işimiz"

Yazıcı ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belediyecilikten gelen tecrübeli bir Cumhurbaşkanı olduğunu hatırlatarak, "Biz, partimizin bütün çalışmalarını, her süreçlerde, her aşamada takip ediyoruz. Her şeyi oluruna, akışına bırakmak değil, paylaşarak, konuşarak tecrübe ve birimler önemlidir. Biz müktesebatı çok zengin olan bir partiyiz, tarihimiz kısa olabilir ama müktesebatımız, pratiğimiz çok zengin, bizim arkamızda çok güçlü bir referans var. 16 yıldır ülkeyi yönetiyoruz. Bizim genel başkanımız belediyecilikten gelmiştir, belediyeciliğin tabiri caizse piri konumunda liderimiz, tecrübeli bir Cumhurbaşkanı. Belediyecilik gerçekten bizim işimiz. ‘Yanlışımız yok, her şeyi doğru yaptık’ anlamında ifade etmiyorum ama çok hasbi, milletin ihtiyacını dikkate almak suretiyle imkanları ve öncelikleri belirlemek suretiyle projeye dönüştüren bir pratiğimiz var ve her seçimde de yürüyüşümüzü, hedeflerimizi belli sloganlarla ortaya koyuyoruz. Bu seçimde de ‘Gönül işi, memleket işi’ bizim birinci sloganımız, gönül belediyeciliği bizim öncü söylemlerimizden bir tanesi. İnşallah başarılı olacağız" dedi.

Yazıcı daha sonra partisinin il, ilçe ve belde belediye başkan adayları ile tek tek görüşerek, teşkilatıyla toplantı gerçekleştirdi.