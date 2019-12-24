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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı AA'nın yılın fotoğrafları oylamasına katıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.12.2019 16:49 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı AA'nın yılın fotoğrafları oylamasına katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerini inceleyen Yazıcı, haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu" isimli fotoğraflarına oy verdi.

Yazıcı, yaşam kategorisinde Halil Fidan tarafından çekilen "Harran'da yaşam" isimli fotoğraftan yana oyunu kullanırken, spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli fotoğrafını seçti.

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"Yılın Fotoğrafları" oylaması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı

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