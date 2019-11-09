AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, partisinin kongre sürecini değerlendirdi

RİZE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti'nin en büyük gücünün birlik ve bütünlüğü olduğunu belirterek, "Biz bir aileyiz. Çekirdek ailede birbirimize nasıl davranıyorsak siyasi ailemiz olan AK Parti'de de birbirimize aynı özel biçimde davranmakla yükümlüyüz. Hiçbirimiz, kırmızı çizgiyi ihlal etmemiş hiçbir arkadaşımızı devre dışı bırakamaz, ötekileştiremez." dedi.

Yazıcı, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde AK Parti Rize İl Başkanlığınca düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 2002 yılından bu yana Türkiye'nin gelişmesi ve kalkınması için büyük çalışmalara imza attığını belirtti.

Hedeflerinin milletin sofrasındaki ekmeği büyütmek olduğunu vurgulayan Yazıcı, ülkenin kalkınması için kararlı bir şekilde mücadele ettiklerini anlattı.

Yazıcı, Türkiye'nin terör olaylarına karşı kararlı bir şekilde mücadele ettiğine değinerek, Suriye'de güvenliğin ortadan kalkmasının ardından oluşturulmak istenen terör koridoruna karşı mücadelesini verildiğini aktardı.