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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, partisinin kongre sürecini değerlendirdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.11.2019 16:14 | Son Güncelleme

"AK Parti'nin en büyük gücü birlik ve bütünlüğüdür. Biz bir aileyiz. Çekirdek ailede birbirimize nasıl davranıyorsak siyasi ailemiz olan AK Parti'de de birbirimize aynı özel biçimde davranmakla yükümlüyüz. Hiçbirimiz, kırmızı çizgiyi ihlal etmemiş hiçbir arkadaşımızı devre dışı bırakamaz, ötekileştiremez"

RİZE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti'nin en büyük gücünün birlik ve bütünlüğü olduğunu belirterek, "Biz bir aileyiz. Çekirdek ailede birbirimize nasıl davranıyorsak siyasi ailemiz olan AK Parti'de de birbirimize aynı özel biçimde davranmakla yükümlüyüz. Hiçbirimiz, kırmızı çizgiyi ihlal etmemiş hiçbir arkadaşımızı devre dışı bırakamaz, ötekileştiremez." dedi.

Yazıcı, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde AK Parti Rize İl Başkanlığınca düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 2002 yılından bu yana Türkiye'nin gelişmesi ve kalkınması için büyük çalışmalara imza attığını belirtti.

Hedeflerinin milletin sofrasındaki ekmeği büyütmek olduğunu vurgulayan Yazıcı, ülkenin kalkınması için kararlı bir şekilde mücadele ettiklerini anlattı.

Yazıcı, Türkiye'nin terör olaylarına karşı kararlı bir şekilde mücadele ettiğine değinerek, Suriye'de güvenliğin ortadan kalkmasının ardından oluşturulmak istenen terör koridoruna karşı mücadelesini verildiğini aktardı.

Kuzey Irak'ta ve Güneydoğu'da bulunan terör unsurları ile birlikte Suriye'de hareket eden PYD ve YPG'nin bazı kesimlerce savaşçı olarak adlandırılmasının kabul edilemeyeceğine vurgu yapan Yazıcı, "Onlar üzerinden Akdeniz'e sarkacak bir terör devleti oluşturmak... Dolayısı ile önlem almak zorundaydık. O bölgede müdahil konumda bulunan ABD'liler ile aylarca müzakere ettik. Oyalandığımızı görünce kararımızı 9 Ekim'de icra ettik. Hedeflediğimiz noktalara kararlı ve güvenli bir şekilde ulaştık. Sonrasında Amerika ve Rusya ile anlaşma yaptık." diye konuştu.

Yazıcı, Türkiye'nin savunma sanayisinde çok gelişme gösterdiğini belirterek, 2002 yılında göreve geldiklerinde savunma sanayisinde yüzde 70 dışa bağımlı olunduğunu, gelinen noktada bu oranın yüzde 30'a düştüğünü kaydetti.

Yerli imkanlarla milli piyade tüfeği, İHA ve SİHA yapıldığını anımsatan Yazıcı, yerli ve milli savunma hamleleri ile son yıllarda üç ayrı başarılı operasyon icra edildiğini belirtti.

- "AK Parti, sıradan bir parti değildir"

Hayati Yazıcı, AK Parti'nin sıradan bir parti olmadığını, AK Parti'nin merkezinde yalın halde, hiçbir ayrım yapmadan insan bulunduğunu, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" sözü ile hareket ettiklerini anlattı.

AK Parti'nin 7. olağan kongre sürecine girdiğini anımsatan Yazıcı, şu değerlendirmede bulundu:

"AK Parti'nin en büyük gücü birlik ve bütünlüğüdür. Biz bir aileyiz. Çekirdek ailede birbirimize nasıl davranıyorsak siyasi ailemiz olan AK Parti'de de birbirimize aynı özel biçimde davranmakla yükümlüyüz. Hiçbirimiz, hiçbir arkadaşımızı, kırmızı çizgiyi ihlal etmemiş hiçbir arkadaşımızı devre dışı bırakamaz, ötekileştiremez. Asla dedikodu konusu yapamaz. Hepimiz insanız hata yapabiliriz, kimi yanlış anlaşılır hata oradan kaynaklanır, kimi kastımızı aşar o bir hataya döner ama kırmızı çizgi dediğimiz alanı ihlal eden bir fiil olmamışsa o arkadaşımızı ötekileştirme, dışlama lüksümüz kesinlikle yoktur."

Yazıcı, AK Parti'nin kucaklayıcı olduğunun da vurgulayarak, "Hep birlikte asansör ile iner çıkar konumdayız. Sanırsın ki 'Ben arkadaşımızı dışlar ayağına basarsam o düşer, devre dışı kalır.' Hep birlikte çakar asansörde olduğu gibi, dolayısıyla birbirimize davranırken dün olsun, bugün olsun birbirimizi kucaklayacağız." dedi.

Yazıcı, yerel yönetimlerde göreve seçilen kişilerin, görevlerini yürüttüğü dönemde desteklenmesi ve korunması gerektiğini de sözlerine ekledi.

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