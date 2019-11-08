AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz:

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Turizm Bakanlığının sayıdan ziyade kişi başına geliri artırmayı hedefleyen bir stratejisi olduğunu belirterek, "Katma değeri daha yüksek bir turizmi Antalya'da göreceğiz." dedi.

Yılmaz, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu makamında yaptığı ziyarette, Antalya'nın turizm ve tarımıyla ülkenin en önemli kentlerinden olduğunu söyledi.

Kentin kadim bir tarım şehri olduğunu aktaran Yılmaz, son dönemde gıda konusundaki tartışmalarla Antalya'nın öneminin daha da arttığını, seracılıkta başarılı bir altyapısının bulunduğunu ifade etti.

Seracılığa verilen desteklerden en fazla yararlanan illerin başında Antalya'nın geldiğine dikkati çeken Yılmaz, vatandaşın sağlıklı, uygun şartlarda gıda ihtiyacının karşılanmasıyla enflasyonla mücadele konusunda kentin önemli olduğunu vurguladı.

Antalya'nın turizmin de başkenti olduğunu anlatan Yılmaz, "Antalya bu sene 16 milyon turistle tüm zamanların rekorunu kıracak. Türkiye'ye 2 binli yıllarda 13 milyon turist geliyordu. Şimdi tek başına Antalya, geçmişte tüm Türkiye'nin ağırladığı turistten daha fazlasını ağırlıyor. Bir taraftan da turizm çeşitleniyor. Kültür, sağlık, eğitim ve kongre turizmi gelişiyor. Turizm Bakanlığının sayıdan ziyade kişi başına geliri artırmayı hedefleyen bir stratejisi var. Katma değeri daha yüksek bir turizmi Antalya'da göreceğiz." diye konuştu.