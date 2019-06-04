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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: “Bir toplumu ayakta tutan en önemli şeylerden biri ortak değerlerdir”

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.06.2019 13:34 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir toplumu ayakta tutan en önemli şeylerden birinin ortak değerler olduğunu belirterek, “Elbette farklılıklarımız olacak.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir toplumu ayakta tutan en önemli şeylerden birinin ortak değerler olduğunu belirterek, “Elbette farklılıklarımız olacak. Biz de bu farklılıkları zenginlik olarak göreceğiz. Ama bayram gibi, vatan gibi, bayrak gibi ortak değerlerimizi de hiçbir zaman ihmal etmeyeceğiz” dedi.
Ramazan Bayramı nedeniyle valilik tarafından bayramlaşma programı düzenlendi. Polisevi’nde düzenlenen programda Vali Kadir Ekici ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, il protokolü ve vatandaşlarla bayramlaştı. İslam dünyasının birçok bölgesinde aynı atmosferde bayramın idrak edilemediğini aktaran AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Çeşitli baskılar altında, güvenlik endişeleri altında bayramı karşılayan kardeşlerimiz var. Onların da bayramını özellikle tebrik ediyoruz. Filistin’den Arakan’a, Somali’den Afganistan’a birçok coğrafyada zorluklar altında bayram sevincini yaşayan Müslümanların da bayramını tebrik ediyorum. Onların da bu sıkıntılı durumdan biran önce çıkmasını, daha huzurlu bir şekilde bayramları karşılamalarını temenni ediyoruz. Bayramlar, dostlukların, kardeşliklerin pekiştiği zamanlardır. Küslüklerin ortadan kalktığı, dayanışmanın arttığı zamanlardır. Bu bayramın da kardeşliğimize, birliğimize, beraberliğimize vesile olmasını diliyorum. Lüzumsuz bir yere toplumu kutuplaştırmaya, birbirinden ayırmaya çalışan eğilimler görüyoruz. Bu bayramlar inşallah bunun tersine toplumumuzu kaynaştıracak, daha bir birlik, beraberlik içerisinde yoluna devam etmesine yardımcı olacak” diye konuştu.
Bir toplumu ayakta tutan en önemli unsurlardan birinin ortak değerler olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Elbette farklılıklarımız olacak, biz de bu farklılıkları zenginlik olarak göreceğiz. Ama bir taraftan da bayram gibi, vatan gibi, bayrak gibi ortak değerlerimizi de hiçbir zaman ihmal etmeyeceğiz. Bunlar farklılık içerisinde bizleri bir arada tutan, güçlendiren, geleceğe çok daha güçlü bir şekilde yürümemizi sağlayan hadiselerdir. Bayramın trafik başta olmak üzere huzur içerisinde geçmesini temenni ediyoruz. Geçmişe göre daha yoğun tedbirlerin alındığını biliyoruz ama kamu görevlilerinin ötesinde vatandaşlarımızın da duyarlılığı çok önemli. Hepimizin bu bayramda daha dikkatli olması lazım, trafikte olan kardeşlerimize de trafik kurallarına uyarak kazasız, belasız yolculuklar diliyorum” şeklinde konuştu.
Törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Vali Kadir Ekinci, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, STK başkanları ile vatandaşlar katıldı. Yılmaz, daha sonra Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği (BİŞHAK) ile Bingöl Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaları ve Sevgi Evleri’nde kalan çocukları ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

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