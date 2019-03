AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "asla bir araya gelemez" denilen partilerin şu an bir araya geldiğine dikkat çekerek, "Birbirine benzemez partileri kim bir araya getiriyor?" diye sordu.

Çeşitli programlara katılmak üzere Van’a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Double Tree By Hilton Van Otel’de kanaat önderleri ve iş adamlarıyla bir araya geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz burada yaptığı konuşmada, daha önceden ‘Kürt’ kelimesi bile bir takım çevrelerde büyük tepkiler oluştururken, şimdi 24 saat Kürtçe yayın yapan bir televizyonun olduğunu söyledi. Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, "Son 16 yıl öncesini mukayese edin. Bırakın Kürtçe konuşmayı, ‘Kürt’ kelimesi bile bir takım çevrelerde büyük tepkiler oluşturuyordu. Bu dönemde artık bunlar normalleşti. Artık 24 saat Kürtçe, Zazaca yayın yapan TRT Kurdi var. Okullarda seçmeli ders olarak Kürtçe, Zazaca okutmak mümkündür. Üniversitedeki endüstrilerde basın yayındaki yayınlara siyasi propaganda dili olarak Kürtçe’nin kullanılması var. Birçok bu engeller ortadan kalktı. Varsa da bir eksiklik demokrasi içinde bunlar tartışılır. Aynı şey inanç hürriyeti noktasında da oldu. İnsanlar inançlarını özgürce yaşayamıyorlardı. Başörtülü kardeşlerimiz bırakın kamuda çalışmayı, üniversitelerde okul okuma imkanlarına sahip değillerdi. Fırsat eşitliği yoktu. Şu an insanlarımız başı örtülü, başı açık hep birlikte üniversiteye gidiyor, kamu kurumlarında da çalışıyor. Hiçbir tarafta böyle bir problemimiz kalmadı" diye konuştu.