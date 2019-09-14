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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Bosna Hersek'te

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 20:14 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, merhum Aliya İzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti

SARAYBOSNA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, merhum Boşnak lider Aliya İzetbegoviç'in kabrine ziyarette bulundu.

Ülkedeki en büyük Boşnak partisi konumundaki Demokratik Eylem Partisinin (SDA) 7. Kongresi'ne katılan Yılmaz, Bakir İzetbegoviç'in yeniden genel başkan seçildiği kongrenin ardından bir dizi temasta bulundu.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç ile beraber Kovaçi Şehitliği'ne gelen Yılmaz, bağımsız Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in kabrini ziyaret ederek dua etti.

Daha sonra Yılmaz, Aliya'nın özel eşyalarının, fotoğraflarının, kitaplarının ve Bosna'daki savaşta kullanılan el yapımı silahların sergilendiği Aliya İzetbegoviç Müzesi'nde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Yılmaz ardından tarihi Başçarşı'yı da ziyaret ederek, dönemin Osmanlı sancak beyi Gazi Hüsrev Bey'in türbesini ve yaklaşık beş asır önce yaptırdığı cami ile medreseyi de gezdi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz Aliya İzetbegovic bosna hersek

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