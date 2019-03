"Gençleri ölüme atan zihniyetin Kürtlerle alakası olamaz"

Kendilerinin sivil siyasete her zaman saygılarının olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

“Yeter ki demokrasi içerisinde, hukuk içerisinde, kana, şiddete, tahribata gitmesin insanlar. Onunla her zaman biz rekabet ederiz, ama bir elinde silah olsun, bilmem terör eylemi olsun diğer taraftan da ben demokrasi arıyorum desin, buna kargalar güler, buna hiç kimse inanmaz. Her türlü şiddeti kullan, barıştan bahset, o yüzden diyorum, lütfen kullandıkları kelimelere değil, davranışlarına, ne yaptıklarına bakın. Bu çukur hadiselerini hep birlikte yaşadık, o dönemde Bakan olarak Diyarbakır’a da çok geldim, Şırnak’a da gittim, Cizre’ye de gittim, birçok bölgeyi, Mardin’i de dolaştım. Ne kadar büyük bir tahribat yaptıklarını gözlerimle gördüm. Fiziki tahribat bir tarafa, Kürt gençlerini orada ölüme gönderen zihniyeti lanetlememiz lazım. Bile bile gençleri ölüme gönderen, ateşin içine, hendeğin içine atan zihniyetin, Kürtlerle, Kürtlerin menfaati ile bir alakası olmaz. Ama başaramadılar, sağ olsun bölge halkı onlara gerekli cevabı verdi. Adeta devlete dedi ki, ben buradan çıkıyorum, gel sen burada ne yapacaksan yap, bu terör örgütünden bizi kurtar dedi. Yaptığı davranışı ile bile bunu söyledi. Bu birliğimiz beraberliğimiz bozulmasın, farklı görüşler olsun, ona kimsenin dediği bir şey yok, herkesin farklı görüşü olsun, güzel, demokrasi içinde hukuk içinde rekabet olsun.”