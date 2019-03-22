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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Diyarbakır’da kanaat önderleriyle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 17:58 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Diyarbakır’da kanaat önderleriyle bir araya geldiği toplantıda, “Bizim örf ve adetimizi, tarihimizi, kültürümüzü tahrip etmeye çalışanlara dur dememiz lazım” dedi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır’a geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Diyarbakır’da kanaat önderleriyle buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Diyarbakır’da kanaat önderleriyle bir araya geldiği toplantıda, “Bizim örf ve adetimizi, tarihimizi, kültürümüzü tahrip etmeye çalışanlara dur dememiz lazım” dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır’a geldi. Yılmaz, Sur ilçesinde yaşayan Bingöllü aile büyükleri, kanaat önderleri ve gençlerle konferans salonunda düzenlenen programda bir araya geldi. Programa AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cumali Atilla ve çok sayıda davetliler katıldı.
Cevdet Yılmaz, Türkiye’nin, son 5-6 yılda Gezi ve çukur olayları, 17-25 Aralık, 15 Temmuz hain darbe girişimi gibi çok önemli hadiseler yaşadığını anımsatarak terör örgütlerinin saldırılarının yanı sıra bölge halkının örf ve adetleri tahrip etmeye çalışanlara dur demeleri gerektiğini belirtti.

“Şantiyelere saldırıldı ve mühendisler kaçırıldı”
Diyarbakır’ın derdinin istihdam olduğunu vurgulayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terör örgütünün buna engel olmak için 100 binden fazla istihdam sağlanacak olan Silvan Barajına defalarca saldırdıklarını söyledi. Yılmaz, “Silvan Barajı Türkiye’nin sulama barajlarından önemli bir tanesidir. Güneydoğu Anadolu (GAP) Bölgesinde, Atatürk Barajından sonra en büyük sulama projesi. Tamamlandığı zaman 100 binden fazla insana istihdam sağlayacak, şehrin gelirini artıracak, tarıma dayalı sanayi ve ticaret olacak. Diyarbakır’ın derdi istihdam ve refah değil mi, işte en güzel projelerden bir tanesi. Gelip de hizmet yok diyenler vatandaşı provoke etmeye çalışanlara soruyorum. Bu projemize neden saldırdınız, defalarca terör eylemleriyle bu projeyi neden durdurmaya çalıştınız. Yollara mayınlar döşendi, şantiyelere saldırıldı ve mühendisler kaçırıldı. Diyarbakır’ın bu güzel projesini, nedene engellemeye çalıştılar. Çünkü bunlar gençlerimizin iş bulmasını istemiyor, insanımızın refaha kavuşmasını istemiyor. Bunların derdi şu insanlar işsiz kalsın ve çaresiz kalsın, bizde onları istismar edelim diyorlar. Bu şehrin kalkınmaması ve gelişmemesi izah edilemez, bu şehirde yoksulluk, işsizlik varsa bunun bir tek sebebi vardır. Bu şehrin huzurunu bozanlar vardır, güveninin bozanlar ve bu şehire saldıranlardır başkada bir izahı yoktur” dedi.
Toplantı, daha sonra basına kapalı soru cevap şeklinde devam etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Diyarbakır’da kanaat önderleriyle buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Diyarbakır’da kanaat önderleriyle buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Diyarbakır’da kanaat önderleriyle buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Diyarbakır’da kanaat önderleriyle buluştu

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