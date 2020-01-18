AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: "Doğu Akdeniz’de oyunları bozduk"

Eski Başbakan Yardımcısı, Eski Kalkınma Bakanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Doğu Akdeniz’de oyunları bozduklarını söyledi.

Yılmaz, “AK Parti İl Dış İlişkiler Başkanları Marmara Bölge Toplantısı” için geldiği Çanakkale’de valiliğe de bir ziyaret gerçekleştirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çanakkale’ye gelerek bu sabah bir otelde gerçekleştirilen “AK Parti İl Dış İlişkiler Başkanları Marmara Bölge Toplantısı”na katıldı. Toplantıya AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Dış İlişkiler Başkan Yardımcıları Zafer Sırakaya ve Emre Ete, Genel Merkez Kadın Kolları Dış İlişkiler Başkanı Ümmügülsüm Ümütlü, Genel Merkez Gençlik Kolları Dış İlişkiler Başkanı Cengizhan Güngör, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Üstün, İstanbul, Balıkesir, Bursa, Edirne, Bilecik, Kırklareli ve Çanakkale il dış ilişkiler başkanları katıldı. Toplantıda başkanlarla istişarelerde bulunan Cevdet Yılmaz, bir bölümü basına kapalı olan buluşmada gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Türkiye komşularının istikrarlı olmasını ister"

Toplatıda Suriye’deki gelişmeleri değerlendiren ve Barış Pınarı Harekatı’nın geçen yıla damgasına vuran önemli gelişmelerden biri olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Büyük güçlerin diyelim, bölgemizde bulunduğunu ve çeşitli hareketler içinde olduğunu görüyoruz. Çok uzaklardan gelip, bölgemize şekil vermeye çalışan güçler olduğunu da görüyoruz. Suriye’de yapılan bu müdahalelerin nelere yol açtığını hep birlikte yaşayarak görüyoruz. Türkiye bu anlamda da 2019 yılında da çok önemli hamleler gerçekleştirdi. Suriye’nin kuzeyinde uzun yıllardır hazırlanan, birilerinin yatırım yaptığı birtakım oyunları bozmuş olduk Barış Pınarı Harekatı ile. Ve ülkemizin uzun vadeli geleceği adına gerçekten çok önemli bir kazanım elde etmiş olduk. Bir taraftan terör yapılanmalarını ortadan kaldırırken, sınırımızda büyük darbeler vururken, oradaki oyunları bozarken, diğer taraftan da Suriye’yi daha güvenli hale getirip, buradaki Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü bir şekilde ülkelerine dönmelerinin önünü açmış olduk. Önümüzdeki dönemlerde bu bölgeler güvenli hale geldikçe daha çok Suriyeli kardeşimizin ülkelerine, vatanlarına hep birlikte geri döndüğünü de göreceğiz. Daha önce Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı harekatı yapıldığı biliyorsunuz. Orada yaptığımız bu çalışmalar aslında Suriye’nin birliğini koruma adına da çok önemli. Herhangi bir ülkenin toprağında gözümüz yok. Tek amacımız var Suriye’nin toprak bütünlüğünü korumak. Siyasi birliğini korumak, siyasi çözümünün kolaylaştırmak Suriye meselesinin ve istikrarını sağlamak. Başka bazı ülkeler Suriye’nin istikrarsızlığından medet umuyor olabilir. Kargaşadan nemalanıyor olabilir. Ama Tükriye böyle değil. Türkiye komşularının istikrarlı olmasını ister. Bizim milli menfaatimiz komşularımızın istikrarlı olmasını gerektiriyor. Dolayısıyla Suriye’nin istikrarı, barışı içinde inşallah elimizden gelen çabayı sarf etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Doğu Akdeniz’de oyunları bozduk"

Buluşmada Doğu Akdeniz’deki gelişmelere de değinen Yılmaz, “"Suriye dışında Libya konusu da çok çok önemli tabi. Libya’da yaptığımız anlaşmalar en az Barış Pınarı Harekatı kadar önemli. Gerçekten tarihi anlaşmalar. Biliyorsunuz Akdeniz’de Türkiye’yi dışlamaya çalışan bir grup ülke var. Kendi aralarında birtakım anlaşmalar yapıp, oradaki kaynakları ve çeşitli hakları Türkiye’nin aleyhine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin aleyhine kullanmaya çalışan ülkeler var. Ama yaptığımız hamlelerle, yine tarihi birtakım açılımlarla aslında nasıl Suriye’de oyunları bozduysak, Akdeniz’de, Doğu Akdeniz’de de o oyunları bozmuş olduk. Libya’yla yaptığımız iki anlaşma bu anlamda çok çok kıymetli. Bir tarafta askeri ve güvenlik işbirliği anlaşması gerçekleştirdik. Diğer taraftan da deniz yetki alanlarının sınırlandırılması dediğimiz bir anlaşma yaptık. Ve Libya’yla aramızdaki sınırları belirlemiş olduk. Hem Libya’nın, hem de Türkiye’nin hakkını, hukukunu koruyan çok önemli iki anlaşmaya imza atmış olduk. Bu tabi Türkiye olmadan Akdeniz’de, Doğu Akdeniz’de Türkiye aleyhine bir oyun kurgulanamayacağını da ortaya koymuş oldu bu hamlelerimiz. Bunu da uluslararası hukuk içinde gerçekleştirdik. Ve temel kendi haklarımızı güçlü bir şekilde koruma irademizi ortaya koymuş olduk" şeklinde konuştu.