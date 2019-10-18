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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Macaristan'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 21:29 | Son Güncelleme

Cevdet Yılmaz, Macaristan'da Türk sivil toplum kuruluşları yöneticileri ile bir araya geldi, sergi açılışına katıldı

BUDAPEŞTE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Macaristan'da Türk sivil toplum kuruluşları yöneticileri ile görüştü ve sergi açılışına katıldı.

Cevdet Yılmaz, Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü binasında Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) tarafından düzenlenen programda, Macaristan'daki Türk Sivil Toplum Kuruluşları yetkilileriyle bir araya geldi.

Yılmaz, ardından 1. Sınıf Emniyet Müdürü, ressam ve hattat Ahmet Sula, Ferenc Zopcsak ve Tamas Rumi'nin eserlerinin yer aldığı ''Üç kıtada tek hat'' isimli sergi açılışına katıldı.

Cevdet Yılmaz, açılışta yaptığı konuşmada, kültürler arasında farklılıkları anlama ve anlatma konusunda sanatçıların önemli bir misyon yüklendiğini belirterek, ''Farklılıkları birbirimizi tanıma vesilesi olarak görmemiz lazım. Bunu başardığımız zaman birçok zorluğu aşmış ve tüm insanlık olarak kazanmış olacağız. Bunu gerçekleştirebilecek insanlardan bir kısmı da sanatçılardır. Farklı diller konuşmamıza rağmen sanatçılar hepimizi bir arada buluşturuyor.'' diye konuştu.

Macaristan'ın bir Avrupa Birliği (AB) üye ülkesi olmasına rağmen Asya ile tarihi bağlantısı olduğunu, Türkiye'nin ise Avrupa, Asya ve Afrika'nın buluşma noktasında olduğuna dikkati çeken Yılmaz, ''Bu sergide Doğu ile Batı'nın buluşmasını görüyoruz. Doğu ile Batı'yı en güzel şekilde buluşturabilecek iki ülke Türkiye ve Macaristan diye düşünüyorum.'' dedi.

Hattat Sula da serginin temel temasının güzel yazı ve kaligrafi üzerine olduğunu, etkinlikte üç farklı kültürün, inanışın, coğrafyanın ''Üç kıtada tek hat'' altında sergilendiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz Macaristan

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