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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.12.2019 17:35 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu

NEVŞEHİR (AA) - AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Nevşehir'de ziyaret ve incelemelerde bulundu.

AK Parti İl Dış İlişkiler Başkanları İç Anadolu Bölge Toplantısı'na katılmak üzere Nevşehir'e gelen Yılmaz, toplantının ardından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini (NEVÜ) ziyaret etti.

Yılmaz kendisini karşılayan Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı'dan çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Bağlı, "Üniversitemizin ihtisaslaştığı iki alan var. Bunlardan biri Hünkar Hacı Bektaş Veli, ikincisi de turizm. Her iki konu Türkiye'nin en önemli iki kritik konusu. Üniversitemiz, adını taşıdığı Hacı Bektaş Veli'nin bizlere emaneti olan mirasına sahip çıkmak ve gelecek nesillere daha sağlıklı bir şekilde aktarmak üzerinde araştırmalar yapmaktadır." dedi.

Yılmaz da üniversitenin yerleşke ve fiziki şartlarının güzel olduğunu belirterek, Bağlı'ya çalışmalarında başarı diledi.

Bağlı, ziyareti anısına Yılmaz'a plaket takdim etti.

Yılmaz daha sonra Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ı ziyaret etti, ardından TÜGVA Nevşehir İl Temsilciliğine geçti.

TÜGVA İl Başkanı Oğuzhan Alkan, proje ve faaliyetleri konusunda Cevdet Yılmaz'a bilgi verdi. Yılmaz da gençlere yönelik çalışmaları önemsediklerini söyledi.

Alkan, Yılmaz'a Osmanlı döneminde kullanılan temsili hedef oku hediye etti.

Nevşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret eden Yılmaz, Belediye Başkanı Rasim Arı ve AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar'dan çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Belediyedeki görüşmede Arı, Nevşehir'in, Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinin merkezi konumunda bulunduğunu, kentin turizmde hedeflediği başarıyı yakalayabilmesi ve insanların yaşamaktan mutlu olacağı bir şehir konumuna gelebilmesi için gayret gösterdiklerini kaydetti.

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AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Nevşehir

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