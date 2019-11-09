AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: "Türkiye aktör haline geldi"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin, bölgesinde bir aktör haline geldiğini belirterek "Oyun bozan ve kendi oyununu kuran bir ülke haline geldik. Dış politikadaki tarzımızla üslubumuzla dünyada artık ses getiren bir ülkeyiz." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Antalya'da bir otelde düzenlenen AK Parti İl Dış İlişkiler Başkanları Akdeniz Bölge Toplantısı'nın açılışına katılan Yılmaz, AK Parti'nin Türkiye'nin en büyük partisi ve dünyada marka olduğunu söyledi. Partinin 10 milyondan fazla üyesi bulunduğunu ve kurumsal güçlü bir parti olduğunu vurgulayan Yılmaz, büyük bir hareketin 17 yıldır iktidarda kaldığını ifade etti.

Ekonomi, demokrasi ve sosyal alanda büyük dönüşümlere imza atmış, Türkiye'yi getirdiği nokta itibarıyla da dış dünyada etkili konuma yükseltmiş bir parti olduklarının altını çizen Yılmaz, AK Parti'nin bu özellikleriyle yoluna devam ettiğini aktardı.

Bir taraftan da Ankara'da sadece masa başında çalışmayan, bölgelere giden, meseleleri yerinde tespit ve teşhis eden, istişareyle ortak akılla hareket eden bir parti olduklarını bildiren Yılmaz, bu anlayışın bir yansıması olarak 7 bölgede Dış İlişkiler Başkanlığı olarak toplantılar gerçekleştirdiklerini ifade etti.