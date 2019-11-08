AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Bu coğrafyayı yeniden dağıtmak ve parçalamak istiyorlar"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Nasıl geçmişte terör örgütleri üzerinden bir şekilde bu coğrafyayı hallaç pamuğu gibi dağıttılarsa yeniden dağıtmak ve parçalamak istiyorlar. İşte Türkiye olarak üzerimize üzerimize düşen sorumluluk bu büyük oyunu görmek ve oyunu bozmaktır." dedi.

Çeşitli temasları dolayısıyla Kars'a gelen Numan Kurtulmuş, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu'yu makamında ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Daha sonra kampüsteki Ahmet Arslan Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen "2019-2020 Kafkas Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni"ne katılan Kurtulmuş, katılımcılara "Türkiye'yi Geleceğe Taşımak" konulu konferans verdi.

Numan Kurtulmuş, konferansta yaptığı konuşmada, öğretim üyeleri ve öğrencilerin 2019-2020 akademik yılını tebrik etti. Herkesin ne iş yaparsa yapsın bir hedefi, ideali, hayali ve ülküsü olması gerektiğini ifade eden Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Eğer insanoğlunun herhangi bir şekilde kendisine, ülkesine, yaşadığı coğrafyaya ilişkin hedefleri yoksa geleceğe ilişkin hareket etmesi mümkün olmaz. İddia ve irade sahibi insanların toplumlara öncülük yapabilmeleri için mutlaka ahlak sahibi olmaları lazım. Bireysel ahlakın yanında da sistem ahlakının da temel ahlaki özelliklere de sahip olmamız lazım. Bunların başında toplumsal sorumluluk geliyor. Yani gününü gün etmek, bir şekilde dünyanın toplumun meselelerine karşı hatta evrenin meselelerine karşı kayıtsız kalmak bizim için doğru değildir."