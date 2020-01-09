AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, canlı yayında soruları yanıtladı:

Bütün ülkelerin tansiyonu düşürecek şekilde hareket etmesi ve sorunları müzakereyle karşılıklı çözebilme becerisini ortaya koyması gerektiğini belirten Kurtulmuş, "Bu suikastın yapılmış olması aslında bölgedeki Şii-Sünni fay hatlarını tetikleyebilme potansiyeline sahip bir bir provokasyondur. Bütün bunların hepsine karşı çok dikkatli olmak lazım. Türkiye burada çok doğru bir yerde ve doğru bir pozisyonda duruyor. İlk andan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız bütün ilgili tarafları arayarak burada tansiyonu düşürecek bir pozisyon alıyor." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO ile ilgili açıklamalarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"NATO'nun hem Avrupalı müttefiklerinin hem de özellikle NATO içerisinde Avrupa ve Amerika ayrımının ne kadar keskinleşmiş olduğunu biliyoruz. Son NATO zirvesi öncesinde Macron'un dile getirdiği 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir' sözü tesadüfen dile getirilmiş bir söz değildir, bilinçli olarak tercih edilmiş kelimelerle oluşturulmuş bir ifadedir. Şunu söylemek istiyorlar 'NATO yeniden fonksiyonlarını belirlemek zorunda, o eski soğuk savaşın NATO'su artık bir hiçbir fonksiyon icra etmiyor.' NATO kendisine üye ülkelerin haklarını hukukunu koruyabilecek pozisyonda değil, yeniden bir konumlandırma yapması gerekir."

Kurtulmuş, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Libya'daki taraflara ateşkes çağrısına ilişkin bir soru üzerine şunları kaydetti:

"Ben ateşkes konusunda ümitvarım çünkü Libya'daki durum sürdürülebilir bir durum değildir. Eğer oradaki kaos devam ederse bir de şunu tespit etmek lazım Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiş bir meşru hükümet var, parlamentonun kahir ekseriyetini kontrol altında tutan Trablus Hükümeti var ve buna karşı bir darbe gerçekleştirmiş olan darbeci general var. Yani aynen 15 Temmuz gecesi gibi. 15 Temmuz gecesinde darbe olsaydı nasıl birileri Türkiye'de yönetimde söz sahibi olacaksa aşağı yukarı ona niyetlenmiş olan bir general var ve arkasında bazı ülkeler var. Ümit ediyorum ki Rusya'nın dünkü ateşkes çağrısında çok açık bir şekilde taraf olması da Hafter güçlerinin bu sert, sivilleri hedef alan, insanların üzerine uçaklarla saldıran politikaları bırakmasına vesile olur."