AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: “Dünya Trump’ın aklına esip attığı tweetlerle yönetilecek bir yer değildir”

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkesinin İsrail’in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıdığını ilan eden deklarasyonu imzalamasına ilişkin, “Dünya Trump’ın aklına esip attığı tweetlerle yönetilecek bir yer değildir. Kaldı ki Golan Tepeleri’nin hukuken de statüsü bellidir, asla İsrail’in değildir" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kocaeli’de Cumhur İttifakı ve AK Parti Alikahya Seçim Ofisi’nin açılışına katıldı. Burada vatandaşlara seslenen Kurtulmuş, ABD Başkanı Donald Trump’ın Golan Tepeleri kararına tepki gösterdi. Trump’ın Twitter üzerinden dünyayı yönetemeyeceğini vurgulayan Kurtulmuş, “Bu seçim görüyorsunuz ki Ortadoğu uzunca bir süredir ateş topu gibi. En son ABD’nin Başkanı Trump bugün o anlaşmayı imzalıyorlardı. Golan Tepeleri’ni İsrail’e tamamıyla devretmek için bir anlaşma imzalıyorlar. Böylesine bir imzanın ve kararın hiçbir hukuki geçerliliği yoktur. Biliyorsunuz tweeti attığı andan itibaren hem Birleşmiş Milletler hem Avrupa Birliği ve birçok siyasi çevre buna karşı çıkmıştır. Allah razı olsun, Cumhurbaşkanımız, İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesini toplayarak bu konudaki kararlılığını ortaya koydu. Önce şunu ifade etmek isteriz. Dünya Trump’ın aklına esip attığı tweetlerle yönetilecek bir yer değildir. Dünya, adam aklına estikçe bir tweet atacak, dünyayı böyle yönetecek, yok böyle bir dünya. Kaldı ki Golan Tepeleri’nin hukuken de statüsü bellidir, asla İsrail’in değildir. Golan Tepeleri’nin sahibinin kim olduğu da bellidir. Ancak Amerika Birleşik Devleti’nin başkanı gibi değil ne yazık ki İsrail’İn yayılmacı siyonist hükümetinin sözcüsü gibi davranıyor. Buna müsaade etmeyeceğiz” dedi.