AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş Elazığ'da depremzedeleri ziyaret etti:

ELAZIĞ (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 6,8 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Elazığ'da depremzedeleri ziyaret etti.

Deprem bölgesinde incelemelerde bulunan Kurtulmuş, Şehit Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde bulunan depremzedeleri ziyaret etti, yetkililerden bilgi aldı.

Kurtulmuş, hastane çıkışında yaptığı açıklamada, depremin ilk anından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bütün gelişmeleri yakından takip ettiğini, bunun yanında Sağlık, Çevre ve Şehircilik ile Adalet Bakanları olmak üzere bütün bakanların depremde büyük hassasiyet gösterdiğini söyledi.

Kentteki sağlık personellerinin şifa dağıtmaya devam ettiğini aktaran Kurtulmuş, "Şu an 58 hastamız Elazığ genelinde, bu hastanemizde ise 32 hastamız var. Bir kısmını ziyaret etme imkanımız oldu. Allah'a çok şükür 9 tanesi yoğun bakımda olmak üzere hayati tehlikeleri yok. Buradaki yaralılarımız çok kısa sürede taburcu olacaklardır." diye konuştu.

Kurtulmuş, yıkılan evlerin enkazında, Ordu, Kayseri, Sakarya ve Konya belediyelerinin seferber olduğunu anımsatarak, bir yandan AKUT, AFAD diğer yanda da Kızılay ve diğer kurumların 3 gündür uyumadan canla başla çalıştığını kaydetti.