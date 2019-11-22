AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Erken seçim Türkiye'nin gündeminde değildir

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ordu Valisi Seddar Yavuz'a yaptığı ziyaret sırasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Erken seçim tartışmalarına ilişkin soru üzerine Kurtulmuş, erken seçimin öncelikle siyasi şartların olgunlaşması durumunda ortaya çıkan bir mesele olduğunu söyledi. "TÜRKİYE SEÇİMLER DÖNEMİNİ GERİDE BIRAKTI" Türkiye'de geçmiş dönemlerde de erken seçim yapıldığını anımsatan Kurtulmuş, "Şunu çok açık ifade edeyim Türkiye, seçimden daha yeni çıktı. Türkiye geçtiğimiz 4 yıl içerisinde 5 önemli seçimi gerçekleştirdi. Genel seçim, yerel seçim, anayasa referandumu ve Cumhurbaşkanlığı seçimi oldu. Dolayısıyla Türkiye zaten seçimler dönemini geride bıraktı." diye konuştu. Kurtulmuş, Türkiye'nin bundan sonra 2023'e kadar genel seçim yapmasının mümkün olmadığını söylediklerini belirterek, 2024'e kadar da yerel seçimin gündeme gelmeyeceğini anlattı. "Hele ki yeni bir sistemde erken seçim kararının alınabilmesi için hem cumhurbaşkanlığı seçiminin, hem de parlamento seçiminin yenilenmesi lazım." diyen Kurtulmuş, "Yani herhangi bir grup parlamento seçimini yenilemek istiyorsa, bu cumhurbaşkanlığı seçiminin de yenilenmesi anlamındadır. Cumhurbaşkanı Türkiye'yi erken seçime götürecekse bu parlamentonun da yenilenmesi anlamındadır. Dolayısıyla erken seçim kararının alınabilmesi eskiye göre siyaseten daha zordur. Hatta Türkiye'nin bugünkü şartları içerisinde böyle bir konunun gündeme getirilmesi hemen hemen imkansızdır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ortaya koyduğu bu büyük siyasi liderlik ve uluslararası alanda ortaya çıkan bu üstün performans dolayısıyla muhalefetin rahatsızlık duyduğunu vurgulayan Kurtulmuş, değerlendirmelerine şöyle devam etti: "Onun için biran evvel bir seçime gidelim, erken seçime gidelim, Türkiye'nin gündemi tekrar seçimle meşgul edilsin, böyle bir ortamda, bu kadar sınama ile karşı karşıya iken DEAŞ'ından PYD'sine kadar bir sürü uluslararası tehditle boğuşurken, Doğu Akdeniz'de Türkiye köşeye sıkıştırılmaya çalışılırken, ayrıca Ege’de yeniden Türkiye'ye karşı birtakım hareketlilikler gündeme getirilirken, böyle bir ortamda Türkiye'nin seçim tartışmaları ile kaybedecek bir vakti yoktur, erken seçim meselesi Türkiye'nin gündeminde değildir. 2023'de genel seçimi, 2024'de de Allah nasip ederse, yerel seçimleri yaparak Türkiye yoluna devam edecektir." "SEÇİM VAKTİNDE YAPILACAKTIR, O DA BELLİDİR" Kurtulmuş, "Şimdi meselemiz Barış Pınarı Operasyonu’nda sahada askeri olarak kazandığımız, istihbarat olarak kazandığımız, masada da diplomatik olarak büyük mesafe aldığımız bu meseleyi daha ileriye götürmek, taşımak ve Türkiye’nin bölgedeki hakkını ve hukukunu koruyan bu performansı taçlandırmak meselesidir. Bundan sonra da siyaseten daha güçlü ve dik bir Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz. Erken seçim tartışmaları, Türkiye'nin bu duruşuna ve uluslararası alandaki meydan okumalara karşı Türkiye'nin dirayetli duruşuna zarar verir. Türkiye'de lüzumsuz yere yeni bir tartışmanın kapısını açar, vakit kaybettirir. Bunun doğru olmadığını, siyaseten de doğru olmadığını ve Türkiye'nin gerçekten bugünkü milli hassasiyetleri ve menfaatleri bakımından da hiçbir şekilde doğru olmadığını ifade etmek isteriz. Seçim vaktinde yapılacaktır, o da bellidir. 2023 ve 2024'de Türkiye, birisi milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimi, diğeri de yerel olmak üzere inşallah o tarihlerde seçime gidecektir."