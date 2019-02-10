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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Hatay'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.02.2019 15:02 | Son Güncelleme

Kurtulmuş, Hatay Arkeoloji Müzesi ile Beyazıt-i Bestami Türbesi'ni ziyaret etti

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Hatay'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Kurtulmuş, ilk olarak mozaik sergileme alanıyla dünyanın en büyük müzelerinden biri olma özelliğine sahip Hatay Arkeoloji Müzesini ziyaret etti.

Burada İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör ile Müze Müdürü Nalan Çopuroğlu Yastı'dan bilgi alan Kurtulmuş, müzenin ikinci etabında sergilenecek Antakya Lahiti'ni inceledi.

Kurtulmuş daha sonra merkez Antakya ilçesindeki Ulu Cami'de öğle namazını kılıp Kırıkhan ilçesine hareket etti.

Burada da Beyazıt-i Bestami Türbesi'ni ziyaret eden Kurtulmuş, türbe hakkında yetkililerden bilgi alıp dua etti.

Ziyarette Kurtulmuş'a eşi Sevgi Kurtulmuş ile Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Hacı Bayram Türkoğlu, Sabahat Çelik Özgürsoy, AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler eşlik etti.

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