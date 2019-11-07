AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Kötü komşu insanı ev sahibi yapar”

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, insansız hava araçlarını alabilmek için yıllarca Amerika’ya dil döktüklerini belirterek, “Kötü komşu insanı mal sahibi yapar. Biz de kendi İHA’mızı kendimiz ürettik” dedi.

Erzurum’da yapımı tamamlanan Barış Pınarı Viyadüğü’nün açılışına katılmak üzere kente gelen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Atatürk Üniversitesinde ‘Türkiye’yi geleceğe taşımak’ adlı konferansta öğrencilerle bir araya geldi. Konferans konuşmasını iki bölüme ayıran Kurtulmuş, siyasetin esasının iddia, irade ve ahlak olduğunu, ancak esas ve fikirler üzerinde durulursa Türkiye’nin geliştirilebileceğini vurguladı.

"Hangi esas ve fikirler üzerinde durursak Türkiye’yi geliştiririz"

“Yapmış olduğumuz işin, siyasetimizin esası; iddia, irade ve ahlaktır. Rüyamız bu ülkeyi geleceğe taşımak” diyen Kurtulmuş, “Yıllarca Amerikalılardan insansız hava aracı alabilmek için dil döktük. Adamlar bize İnsansız hava araçlarını vermediler, iyi ki de vermemişler, kötü komşu insanı mal sahibi yaparmış, şimdi Türkiye kendi İHA’larını üretti. Onlardan almış olsaydık şuan ki harekatta bize insansız hava araçlarını kullandırtmazlardı” diye konuştu.