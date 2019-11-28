AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Terör örgütlerini tarihin çöplüğüne atacağız"

Kurtulmuş, kentin her geçen gün geliştiğini anlatarak, "Malatya, özellikle AK Parti iktidarları sırasında özel bir önem verdiğimiz bir kentimiz. İnşallah daha da ileriye gidecek, daha da güçlü bir şehir olacak. Önümüzdeki dönemdeki hedefimiz güçlü, büyük Türkiye'yi kurabilmek. Bunun için de her bir şehrimizin olabildiğince daha ileriye gitmesini sağlayacak motivasyonla çalışmamız gerekiyor." diye konuştu.

Malatya'nın Türkiye siyaseti bakımından da son derece önemli bir kent olduğunu aktaran Kurtulmuş, şehrin büyük devlet ve siyaset adamları yetiştirdiğini ifade etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Malatya'da bulunan Kurtulmuş, Valiliği ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Kurtulmuş, daha sonra Vali Aydın Baruş ile bir süre görüştü.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin terörle mücadelesini kazanacağını belirterek, "Şehitlerimizin bu kahramanca destansı direnişi ve mücadelesi sayesinde Allah'ın izniyle bu terör örgütlerinin tamamını biz bir şekilde tarihin çöplüğüne atacağız." dedi.

Türkiye'nin büyük meydan okumalarla karşı karşıya olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Bu meydan okumalara karşı da bizi ayakta tutacak olan şey, neyin ne olduğunu iyi şekilde anlamak, büyük resmin farkına varmak ve içeride dirliğimizi, kardeşliğimizi, insicamımızı en güzel şekilde koruyarak cümle aleme karşı uyanık olmak ve Türkiye'nin bundan sonraki hedeflerini gerçekleştirmektir." ifadelerini kullandı.

- "Terör örgütleri üzerinden Türkiye hizaya çekilmeye çalışılıyor"

Kurtulmuş, Türkiye'nin, daha güçlü bir ülke olarak bu bölgede ayakta durmasını istemeyenlerin saldırılarını sürdüreceklerini bildiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Özellikle son dönemlerde terör örgütleri üzerinden bir şekilde Türkiye hizaya çekilmeye, bloke edilmeye çalışılıyor. Aslında bu yeni bir şey de değil. PKK üzerinden neredeyse 40 yıldır Türkiye'nin bir şekilde ayaklarına pranga vurulmaya çalışıldı. Kararlı ve dirayetli bir şekilde çok şükür bu tehlikeyi ciddi şekilde bertaraf ettik ama bu sefer hemen Suriye'nin kuzeyinde sınırlarımızın hemen güneyinde yine PKK'nın şubesi olan terör örgütleri vasıtasıyla Türkiye köşeye sıkıştırılmaya çalışıldı. Cumhurbaşkanlığımızın başkomutanlığında, dirayetinde, onun öncülüğünde Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahramanca, fedakarca müdahalesiyle Barış Pınarı Harekatı'nda başarı sağladık. Orada emperyalistlerin tuzaklarını, oyunlarını yani bölgeyi daha fazla bölüp parçalamak için, orada bir terör koridoru oluşturma tezlerini çürüterek onları bir kenara attık ama öyle görünüyor ki terör örgütleri üzerinden Türkiye'ye karşı saldırılar devam edecektir."