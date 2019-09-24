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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: “Türkiye dimdik ayakta duruyor”

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.09.2019 14:14 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Türkiye, her platformda yer alıyor, dünyanın bütün platformlarında kendi tezlerini gündeme getirebiliyor.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Türkiye, her platformda yer alıyor, dünyanın bütün platformlarında kendi tezlerini gündeme getirebiliyor. Türkiye, çok farklı meydan okumalara rağmen, başta DEAŞ, PKK, PYD terörü olmak üzere, vekalet savaşları olmak üzere dimdik ayakta duruyor” dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye’ye resmi bir ziyarette bulunan Japonya Üst Meclisi Üyesi ve Komeito Partisi Genel Başkanı Natsuo Yamaguchı ve beraberindeki Komeito Partisi Üst Meclis Grup Başkanvekili Kanae Ikeda, Parlamento ile İlişkiler Momitesi Birinci Başkan Yardımcısı Hidemichi Sato, Uluslararası İlişkiler Başkan Yardımcısı Sadayuki Shimizu ve Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ile görüştü.
Görüşmede, Türk-Japon ilişkilerine vurgu yapan Kurtulmuş, “Ülkeler arasındaki ilişkileri sadece resmi, diplomatik, ikili ilişkiler olarak kabul etmiyoruz. Bunun iyi olması önemlidir ama bundan çok daha önemli olan ülkelerin, halkların kendi aralarındaki kültürel, siyasi ve ekonomik ilişkilerinin çok daha iyi seviyede seyretmesidir. Onun için Türk ve Japon halklarının daha yakın bir ilişki içerisinde bulunmasını her zaman destekledik. Japonya’da Türk kültür yılının başarılı bir şekilde devam ediyor olmasından da büyük memnuniyet duyuyoruz. AK Parti olarak Komeito Partisi ile kurumsal düzeyde de ilişkilerimizi başlatmak ve kuvvetlendirmek niyetindeyiz. Her iki partinin de çok geniş bir siyasi birikimi var, tecrübelerimiz var. Bu tecrübelerin karşılıklı paylaşılmasının her iki partiye ve her iki ülkeye büyük katkısı olacağı kanaatindeyim. AK Parti olarak dünyanın birçok yerindeki siyasi parti ile yakın ilişkiler içerisindeyiz, ortak iş birliği yaptığımız konular oluyor, özellikle bilgi ve tecrübe paylaşımı içerisinde oluyoruz. Her zaman Japon dostlarımızla yakın iş birliğinde bulunma kararlılığı içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.
AK Parti ile Komeito Partisi arasında benzerlikler olduğunu kaydeden Kurtulmuş, “Japonya’daki iktidarla Türkiye’deki AK Parti iktidarı arasında şöyle bir benzerlik var: AK Parti Türkiye’de 18 yıldır kesintisiz iktidarda olan bir siyasi parti ve çok partili siyasi hayatımızda bu bir rekordur. Daha evvel 10 yıl iktidarda olan partiler oldu. Ümit ediyoruz ki; 2023’ten sonra da bu iktidarlığını sürdürecektir. Japonya’daki iktidarla Türkiye’deki iktidar hakim iktidarlar olarak benzerlikler taşıyor. Her iki iktidarın da kendi içerisinde reform yapabilme yeteneği, halktan gelen talepleri bir şekilde düzelterek bunları karşılayabilme yetenekleri gelişti süreç içerisinde. Sayın İmparatorun tahta çıkış töreniyle birlikte Cumhurbaşkanımız 22 Ekim’de Japonya ziyareti olacak ve tahta çıkış töreninde bulunacak. Bu ziyaretinizin de Türkiye’nin Japonya ilişkilerine katkıda bulunmasını temenni ediyorum” diye konuştu.
Kurtulmuş, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Türkiye’nin dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olacağını belirterek, “Türkiye her platformda yer alıyor, dünyanın bütün platformlarında kendi tezlerini gündeme getirebiliyor. Türkiye, çok farklı meydan okumalara rağmen, başta DEAŞ, PKK, PYD terörü olmak üzere, vekalet savaşları olmak üzere dimdik ayakta duruyor. Halkıyla bütünleşmiş bir iktidar olarak atılacak adımları gecikmeden, vaktinde atarak yoluna devam ediyor. Hiç şüphesiz bu mücadelede Cumhurbaşkanımızın liderliğinin eşsiz bir rolü olduğunu belirtmek istiyorum. Türkiye bu istikamette güçlü, büyük Türkiye olarak yoluna devam edecek ve uluslararası alanda da kendisine karşı meydan okumalarla başa çıkacak, dostlarını da çoğaltarak yoluna devam edecek” dedi.

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