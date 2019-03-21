Burdur’un Gölhisar ilçesindeki spor salonunda vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bu millet için hizmetlerin daha iyilerini yapacaklarını söyledi.

Gölhisar’da 500 milyon liralık yatırım yaptıklarını, ilçeye altyapı hizmetlerinin yanı sıra okullar kazandırdıklarını açıklayan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş “ AK Parti’nin büyük, güçlü Türkiye ideali etrafında vatandaşların toplandığı sürece kendilerinin can pahasına millete hizmete devam edeceklerini dile getirerek bütün güçleri, çalışma azimleriyle milletin yanında olacaklarını ifade etti.

Numan Kurtulmuş, 30 yıldır Gölhisar’ın eniştesi olduğunu ve 30 yıl öncesine göre bugünkü Gölhisar arasında dağlar kadar fark olduğunu kaydetti. İlçedeki Kibyra Antik Kenti’ne özel önem verdiklerini anlatan Kurtulmuş, yarından itibaren antik kent için 1,5 milyon liralık ödenek aktarılacağını belirtti.

- "Türkiye’nin hangi istikamette gideceğini de belirliyoruz"

Gölhisar’da gördüğü bu coşku ve kararlılığın 31 Mart gecesinin habercisi olduğunun altını çizen Kurtulmuş, "Bu seçim bir belediye seçimi. Belediye başkanımızı, meclis üyelerimizi seçiyoruz ancak bu seçim çoktan bir genel seçim havasındadır. Bu seçim bir yerel seçim olma havasının çok önüne geçmiştir. Bu seçim Türkiye’nin önümüzdeki dönemde hangi istikamette ilerleyeceğini gösterecek önemli bir tercihi ortaya koyacak." dedi. "Milletimiz 24 Haziran 2018’de içinizden birisini, gönül insanını, size benzeyen birisini Recep Tayyip Erdoğan’ı yeni sistemin cumhurbaşkanı olarak nasıl seçtiyse bu seçimde de yalnız bırakmayacaktır." diyen Kurtulmuş, sözlerine şöyle devam etti:"Bu seçim çok önemli. ’Bu seçim ülkemizin hangi istikamette gideceğini göstermesi bakımından önemli’ dediğimiz zaman birileri de ’Ne olacak canım nihayetinde belediye başkanı seçiyoruz’ diyorlar. Belediye başkanlarını seçiyoruz ama aslında Türkiye’nin hangi istikamette gideceğini de belirliyoruz. Türkiye MİT, Gezi Olayları, 17-25 Aralık süreci, 6-8 Ekim olayları, çukur ve hendek operasyonları gibi zorlu süreçleri atlattı.Tam nefes alacakken 15 Temmuz’da hoca kılıklı bir caninin komutasındaki bir terör örgütü milletin parasıyla alınan tankları, tüfekleri, helikopterleri milletin üstüne sürerek kardeşlerimizi şehit etti. Herkesin tereddüt ettiği bir anda Cumhurbaşkanı Erdoğan televizyonlara bağlanarak millete seslenip ’FETÖ’cü hainlere, eşkiyalara haddini bildirin’ dedi. Allah bizlere bir daha öyle günler yaşatmasın. Bu olaylardan milletin iradesi, kararlılığı, cesaretiyle kurtulduk. Şimdi beka meselesi deyince birileri ’ne beka meselesi’ diyor. Bu olayların birisi Almanya’da, Fransa’da, İngiltere’de olsa ne devlet ne hükümet ne de düzen kalır. Çok şükür dimdik ayaktayız. Biz ayakta oldukça, birileri saldıracak. Saldırırsa saldırsın. Kimseden çekinmeden, yılmadan, korkmadan haklı bildiğimiz yolda ilerleyeceğiz. Milletimizle beraber yürüyeceğiz."