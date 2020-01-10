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  4. AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş’tan Libya açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş’tan Libya açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.01.2020 23:02 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Libya’da süratli bir şekilde Ulusal Mutabakat Hükümetini destekleyen bir uluslararası baskı ortaya çıkmazsa, Libya Suriye’ye benzer bir noktaya gelebilir" dedi.Ankara’da bir otelde düzenlenen basın ödülleri töreni sonrasında Türkiye ve Rusya tarafından darbeci Hafter’e yapılan "ateşkes" çağrısına, Hafter tarafından verilen yanıtı değerlendiren AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "İstanbul’da ’TürkAkım’ projesinin açılışı dolayısıyla gerçekleştirilen tören öncesinde ve sonrasında yapılan görüşmelerde, Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında anlaşma sağlanmış ve bu anlamda da bu Pazar sabaha karşı başlamak üzere 12 Ocak’ta başlamak üzere Libya’da ilgili bütün taraflara ateşkes çağrısında bulunulmuştur.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Libya’da süratli bir şekilde Ulusal Mutabakat Hükümetini destekleyen bir uluslararası baskı ortaya çıkmazsa, Libya Suriye’ye benzer bir noktaya gelebilir" dedi.
Ankara’da bir otelde düzenlenen basın ödülleri töreni sonrasında Türkiye ve Rusya tarafından darbeci Hafter’e yapılan "ateşkes" çağrısına, Hafter tarafından verilen yanıtı değerlendiren AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "İstanbul’da ’TürkAkım’ projesinin açılışı dolayısıyla gerçekleştirilen tören öncesinde ve sonrasında yapılan görüşmelerde, Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında anlaşma sağlanmış ve bu anlamda da bu Pazar sabaha karşı başlamak üzere 12 Ocak’ta başlamak üzere Libya’da ilgili bütün taraflara ateşkes çağrısında bulunulmuştur. Buna bütün uluslararası camianın da destek vermesi lazım. Hafter’in bu ateşkes çağrısına kayıtsız kalmayacağı bir ortamın uluslararası camia tarafından oluşturulması gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu.
Hafter’in ’darbeci’ bir şekilde ortaya çıktığını, mevcut meşru hükümeti devirmek için şehir ve halka bomba yağdırdığını aktaran Kurtulmuş, "Buna rağmen Rusya Federasyonu’yla beraber ortak bir ateşkes çağrısı yapılmış, buna uymalarını temenni ederiz. Doğru olan, Libya halkının geleceği için uygun olan, Libya’nın milli menfaatlerine uygun olan bir an evvel ayın 12’sinden sonra bu ateşkesin sağlanması ve Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümetinin güçlendirilerek ilgili bütün tarafların içerisinde olacağı siyasal bir sürecin güçlendirilmesidir" dedi.
Hafter’in ateşkes çağrısına uymadığı takdirde paramparça olmuş diğer bölge ülkelerine benzer bir noktaya gelebileceğinin uyarısını yapan Kurtulmuş, "(Ateşkese uyulmazsa) Eğer bu yapılamazsa, Libya zaten paramparça olmuş diğer bölge ülkelerine benzer bir noktaya gelebilir. Şu anda bir tarafta Mısır’a yakın sınır bölgelerinde Bingazi, Derne, Tobruk tarafında Hafter grubu, diğer tarafta esas kabul edilmiş meşru hükümet Trablus’ta var ama aynı zamanda Libya’nın bazı bölgelerinde hala DEAŞ varlığının olduğunu biliyoruz. Bazı bölgelerde eski rejimden kalmış silahlı grup, aşiretlerin var olduğunu biliyoruz. Libya’da süratli bir şekilde Ulusal Mutabakat Hükümetini destekleyen bir uluslararası baskı ortaya çıkmazsa, Libya Suriye’ye benzer bir noktaya gelebilir, Yemen’e benzer bir noktaya gelebilir, belki uzun süre devam edecek iç çatışmaların büyük türbülansların içerisine girebilir" ifadelerini kullandı.
Libya’nın Kuzey Afrika’nın en önemli ülkelerinden birisi olduğunu, çok büyük imkanları bulunduğunu bildiren Kurtulmuş, "Böylesine güçlü bir ülkenin iç çatışma ortamına sürüklenmesine asla rıza göstermemek lazım. Buradan uluslararası camiayı Türkiye ve Rusya Federasyonu tarafından ilan edilen ateşkes noktasında Hafter güçlerine bir şekilde siyasal baskı yapmaya, ikna etmeye davet ediyoruz. Aksi takdirde olacak sonuçların son derece vahim olduğunu herkes tahmin edebiliyor, kestirebiliyor. Ümit ederim ki, ateşkes uygulanma imkanı bulur" değerlendirmesinde bulundu.

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