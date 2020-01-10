AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan "Libya'da ateşkes çağrısı" açıklaması:

Diğer yandan Türkiye'nin Akdeniz'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tabiriyle, denize olta atamayacak kadar daraltılmış bir bölgeye hapsedilmeye çalışıldığını belirten Kurtulmuş, 27 Kasım'da Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile imzalanan anlaşmayla bu oyunun bozulduğunu ifade etti.

Kurtulmuş, uluslararası camianın üzerine düşen en temel sorumluluklardan birinin meşru hükümetin hakkını, hukukunu korumak ve Libya'da bütün tarafların işin içinde olduğu bir siyasi sürece katkıda bulunmak olduğunu söyledi.

Libya'ya asker gönderilmesi konusunda sürecin bundan sonra nasıl devam edeceği sorusuna karşılık Kurtulmuş, Libya'da BM tarafından Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin meşru kabul edildiğini anımsattı.

Kurtulmuş, "Türkiye hem Doğu Akdeniz'deki haklarını, hukukunu korumak bakımından hem de oluşturulan harita çerçevesinde resmi bir münhasır ekonomik bölge ilan ederek bunu BM'ye tescil ettirmiştir." diye konuştu.

Türkiye'nin Libya'nın meşru hükümetini, Libya halkının geleceğini korumak, Libya'da barışı sağlamak için davet edildiğini ve bu davete icabet etmek üzere ilgili tezkerenin de TBMM'den geçtiğini dile getiren Kurtulmuş, "Dolayısıyla bundan sonra Türkiye'nin nasıl, nerede, ne şekilde var olacağı, hangi askeri faaliyetlerin içerisinde olacağı tamamıyla askeri stratejinin bir parçasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de siyasetin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdiğini vurgulayan Kurtulmuş, "Deniz, kara ve hava kuvvetlerinin orada herhangi bir şekilde ihtiyaç çerçevesinde hareket etmesinin önü açılmıştır. Bundan sonrasını konuşmak, nereye gidecek, kaç kişi gidecek, ne yapacak meselesi bütünüyle askeri stratejinin bir parçasıdır." dedi.

- Libya'da ateşkes çağrısı

Türkiye ve Rusya'nın Libya'daki darbeci komutan Hafter'e ateşkes çağrısında bulunduğu ancak Hafter'in ateşkes çağrısına uymayacağını söylediği hatırlatılan Kurtulmuş, İstanbul'da TürkAkım Projesi'nin açılışı dolayısıyla düzenlenen tören önesinde ve sonrasında yapılan görüşmelerde Türkiye ile Rusya arasında anlaşma sağlandığını ve 12 Ocak'ta başlamak üzere Libya'da ilgili bütün taraflara ateşkes çağrısında bulunulduğunu kaydetti.