HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş’tan, sözde Orta Doğu barış planına tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş’tan, sözde Orta Doğu barış planına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 13:05 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Hangi hükümet bu anlaşmanın yanında durursa dursun, islam dünyasının hiç bir yerinde hiç bir kitle hiç bir Müslüman millet, bu anlaşmanın tarafı olmayacak ve Kudüs davasını satmayacak, Filistin davasını satmayacaktır” dedi.AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ASRİAD Asrın İşadamları Derneği 2.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Hangi hükümet bu anlaşmanın yanında durursa dursun, islam dünyasının hiç bir yerinde hiç bir kitle hiç bir Müslüman millet, bu anlaşmanın tarafı olmayacak ve Kudüs davasını satmayacak, Filistin davasını satmayacaktır” dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ASRİAD Asrın İşadamları Derneği 2. Meclis Toplantısına katıldı. Bir otelde gerçekleştirilen programa Kurtulmuş’un yanı sıra, ASRİAD Başkanı Adnan Danışman, Ak Parti Şırnak 27’nci Dönem Milletvekili Rizgin Birlik, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Afganistan Enerji Bakanı Mohammad Gul Khulmi ve çok sayıda davetli katıldı.
"Dünya 5’ten büyüktür sözü laf olsun diye kafiyeli olsun diye söylenmiş bir politik slogan değildir"
Programda açılış konuşması yapan Ak Parti Başkanvekili Numan Kurtulmuş, dünyada hakkaniyete dayalı adalet sisteminin olmadığını belirterek," Hiç bir küresel sorunu çözemeyen, hiç bir meselede adaleti tesis edemeyen bir dünya sistemiyle karşı karşıya kaldığımızı vurgulayan Kurtulmuş, “Dünya sisteminin hem politik yapılanması hem ekonomik yapılanması ciddi şekilde gayri adildir, hakkaniyete dayalı değildir tam tersine zulme dayalı bir sistemdir. Dünya 5’ten büyüktür sözü laf olsun diye kafiyeli olsun diye söylenmiş bir politik slogan değildir. Bu söz hakkaniyete dayalı bir dünya sisteminin kurulması için mücadele etme azminin bayraklaştırıldığı bir ifadedir” dedi.
Küresel güç denklemlerinde büyük bir değişim yaşandığına dikkat çeken Kurtulmuş” Dünya güç denklerimdeki değişimin önemli unsurlarından biri Çin’in gelişmesidir. İkincisi Rusya’nın sıcak denizlere açılmasıdır. Soğuk Savaş’ın en önemli sebeplerinden birisi Rusya’nın sıcak denizlere açılamamış olmasıdır. Türkiye’nin NATO’nun güneydoğu Avrupa kanadındaki en fazla önemli misyonlarından biri de buydu. Ruslar bir taraftan Afganistan işgaliyle birlikte Hint Denizine çıkmaları, özellikle Suriye politikaları sonucu bugün artık bir Akdeniz gücü haline gelmeleri de dünya denklemini değiştiren önemli bir güçtür” dedi.
İsrail’in vekalet savaşları ve İslam dünyasının iç savaşlarından ne kadar istifade ettiğini Geçtiğimiz günlerde Trump’la Netenyahu’nun yaptıı basın toplantısı dünyaya açıklıkla göstermiştir. Vekalet savaşları ve İslam dünyasının iç çatışmasının sonucu İsrail kendi tabiriyle artık son noktaya gelebilmiş, altın vurulu yapabilecek bir noktaya doğru son adımlarını atmaya başlamıştır. Bu coğrafyada insani sorunların çözümü bakımından fevkalade büyük sorunlarla karşı karşıya kaldığımız yeni bir durumdur. İdlip’ saldırıyorlar. 700 bine yakın bir göçmen dalgasının geleceğinden bahsediliyor. Orta Doğu’da milyonlarca insan yer değiştirmek zorunda kaldı. Ne yazık ki,insanlık böyle seyrediyor. Bu insani sorunlara dünya seyirci kalıyor“ diye konuştu.
İslam dünyasının siyasal ve zihinsel bölünme içinde olduğunu kaydeden Kurtulmuş,""Biz Filistin meselesini çocukluğumuzdan beri biliyoruz. İslam dünyasında hiçbir İslam ülkesi Filistin davasının aleyhine söz edemez. Filistin meselesi ister ABD yanlısı ister Rus yanlısı olsun soğuk savaş dönemindeki bütün Müslüman ülkelerin bir numaralı dış politika meselesi olarak dururdu. Ne yazık ki şimdi yüzyılın planı diyerek ortaya konulan Filistin’i ilhak etmek, Kudüs’ü yok etmek, Mescid-i Aksa’yı yıkarak yerine Süleyman mabedini inşa etmek projesinin bir parçası olan bu adıma maalesef İslam dünyasının içinden de destekler geliyor. Başta Suudi Arabistan olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri, Umman ve Bahreyn, bu üçü orada toplantıda bulundu ve alkışladılar. Bazı ülkelerde bu değerlendirmeye değer bir projedir diyerek, onların safına geçmek için hazırlıklarını yaptılar. Şunu açık söyleyim, hangi hükümet bu anlaşmanın yanında durursa dursun, İslam dünyasının hiç bir yerinde hiç bir kitle hiç bir Müslüman millet, bu anlaşmanın tarafı olmayacak ve Kudüs davasını satmayacak, Filistin davasını satmayacaktır. Türkiye artık oynanan oyunları seyreden ülkesi değil oyunları kurabilen bir ülke noktasına gelmiştir" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kestanenin mucizevi faydalarıKestanenin mucizevi faydaları
PARTNER Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte
Bakan Koca'dan, Çin'den tahliye edilen yolcular hakkında açıklamaBakan Koca'dan, Çin'den tahliye edilen yolcular hakkında açıklama
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dehşet verici olay! Yolda, parçalanmış kadın cesedi bulundu

Dehşet verici olay! Yolda, parçalanmış kadın cesedi bulundu

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı

İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı

Ölü sayısı korkunç boyutta!

Ölü sayısı korkunç boyutta!

Babil'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Babil'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Wuhan'daki Türkleri tahliye eden uçak yola çıktı

Wuhan'daki Türkleri tahliye eden uçak yola çıktı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Türkiye'yi sarsan davanın gizli tanığı ölü bulundu

Türkiye'yi sarsan davanın gizli tanığı ölü bulundu

Elazığ ve Manisa'da korkutan deprem!

Elazığ ve Manisa'da korkutan deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika İstanbul Valiliği duyurdu! Silivri depreminde ağır hasar olan 8 okul yıkılacak

Depremde hasar olan okullarla ilgili flaş karar

Son dakika! Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs salgını hakkında açıklama

Bakan Koca'dan, Çin'den tahliye edilen yolcular hakkında açıklama

Çalışırken çığ altında kalan kişinin 9 saat sonra cansız bedeni çıkarıldı

Acı haber 9 saat sonra geldi... Çığ altından çıkarıldı

İstanbul’da gün batımı kartpostallık görüntüler!

İstanbul’da kartpostallık görüntüler!

Kılıçdaroğlu: Elazığ'ın afet bölgesi ilan edilmesi gerek

Elazığ'ın afet bölgesi ilan edilmesi gerek

Ödünç verdiği köpeği başkasında çıktı

Ödünç verdiği köpeği başkasında çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.