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  4. AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan, Trump'a Kudüs tepkisi:

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan, Trump'a Kudüs tepkisi:

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.01.2020 21:32 | Son Güncelleme

"Hayır, Trump. Kudüs, İslam dünyasının kalbi ve Filistin Devleti'nin Başkentidir"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'e ilişkin açıklamasına yönelik, "Hayır, Trump. Kudüs, İslam dünyasının kalbi ve Filistin Devleti'nin Başkentidir." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, ABD Başkanı Trump'ın, sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini duyurmasına ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak yaptığı paylaşımda Kurtulmuş, "Hayır, Trump. Kudüs, İslam dünyasının kalbi ve Filistin Devleti'nin Başkentidir." değerlendirmesinde bulundu.

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