AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş (1):

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye güçlü ve büyük ülke olmak zorundadır. Türkiye, istikrarlı güçlü bir ekonomiye, güçlü demokrasiye, toplumsal istikrara sahip olmak, güçlü ve etkili bir dış politika ve millet varlığına sahip çıkmak zorundadır. Türkiye sadece 82 milyondan ibaret değildir. Türkiye dediğimiz ülke 100 milyonlarca insandan oluşan bir millet varlığına sahiptir." dedi.

Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda "Türkiye'yi Geleceğe Taşımak" konulu konferansta öğrencilerle bir araya gelen Kurtulmuş, kişilerin ne işle uğraşırsa uğraşsın esas hedefinin, idealinin, rüyasının ve hülyasının olması gerektiğini söyledi.

Rüyası olmayanın hedefinin olamayacağını anlatan Kurtulmuş, "Hedeflerimiz olacak, rüyalarımız olacak, rüyamız bu ülkeyi daha ileriye götürmek, bu ülkeyi daha yükseğe taşımak ve Türkiye'yi geleceğe taşımaktır." dedi.

Kurtulmuş, bu anlamda gençlerin Türkiye'nin geleceği olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu anlamda sizler Türkiye'nin gönül coğrafyası dediğimiz millet varlığımızın geleceğisiniz. Bu anlamda sizler Orta Doğu coğrafyasının ve insanlığın geleceğisiniz. Onun için çok iyi yetişmek, çok güçlük olmak ve çok güçlü idealler etrafında buluşmak mecburiyetindesiniz. Onun için ideallerimizi, geleceğimizi, fikirlerimizi, ne yapıyorsak olalım çok iyi tartmak ve tartışmak, özümsemek, benimsemek ve ona uygun hareket etmek zorundayız. Bizim siyasetimizin ve yaptığımız işin amacı, esası iddia, irade ve ahlaktır. İddiamız güçlü büyük bir Türkiye'yi kurmak, adalete dayalı bir dünya sisteminin tesisi için mücadele etmek ve bütün dünyada mazlumların öncüsü olmaktır. İrademiz, özgür iradeyi tam manasıyla gerçekleştirmek, adanmışlık ruhuna sahip olmak ve direnme gücüyle hareket edebilmektir. Ahlak ise sadece bireysel ahlaktan ibaret değildir, sistem ahlakı denen yani toplumsal olarak hareket eden toplulukların sahip olması gereken ahlaki prensiplerdir."