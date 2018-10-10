DİYARBAKIR (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Diyarbakır'ın bir huzur, barış ve dostluk kenti olması sadece Diyarbakır'la sınırlı kalacak bir şey değil, aynı zamanda bütün coğrafyamızdaki barışı, kardeşliği, esenliği sağlayacak önemli bir gelişmedir." dedi. DSİ 10. Bölge Sosyal Tesisleri ve Konferans Salonu'nda sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleriyle düzenlenen toplantıda konuşan Kurtulmuş, bir zamanlar bomba, terör, çukur, gözyaşı, kan, ölümlerle anılan Diyarbakır'ın artık "Diyar-ı huzur" haline geldiğini söyledi. Allah'tan bu huzuru korumasını dileyen Kurtulmuş, "Diyarbakırlı kadınlara çok büyük sorumluluklar düşüyor. Evlatlarımızı iyi bir geleceğe doğru hazırlamak, bu şehrin güvenliğinin ve esenliğinin devam etmesi için onlarla çok yakın bir işbirliği içerisinde olarak terör örgütlerinin halkımızla ve özellikle genç evlatlarımızla bizim aramıza girmesini önlemek özellikle Diyarbakırlı kadınlara düşüyor." ifadesini kullandı. Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada uzun bir süredir bir senaryonun oynandığını belirten Kurtulmuş, olup biteni anlamak için büyük resmin tamamının görülmesi gerektiğini, aksi takdirde resmin içindeki parçayı görmenin, anlamanın, çözmenin imkansız olduğunu ve bunun bir faydasının da olmadığını dile getirdi.

Hiçbir parçanın tek başına bütünü temsil etmediğini, her parçanın yerli yerine konulmasıyla büyük resmin görülebileceğini anlatan Kurtulmuş, büyük resmin bir asır önce oynanan oyunun tekrarlanması olduğunu aktardı. Kurtulmuş, yapılmak istenenin 1. Dünya Savaşı'ndan sonra galip devletlerin bu bölge halklarının arasına koyduğu çatışma, ayrışma, düşmanlığın getirdiği yoksulluğun, geri kalmışlığın daha da artarak devam ettirilmesi ve bu coğrafyada yaşayan insanların birbirinden ayrılması senaryosu olduğunu vurguladı. Konuşmasında terör örgütleri DEAŞ ile PYD/YPG'ye değinen Kurtulmuş, hepsinin uluslararası emperyal projenin bir parçası olduğunu kaydetti. Oynanan oyunun adının 2. Sykes-Picot olduğunu belirten Kurtulmuş, "Bir asır evvel sınırlarını ayırıp gönüllerini ve zihinlerini ayıramadıkları bu bölge halklarını şimdi zihinlerini bölerek birbirinden ayırt etmek istiyorlar." diye konuştu. Suriye-Türkiye, Türkiye-Irak ve Suriye-Irak sınırlarına dikkati çeken Kurtulmuş, akrabalar arasına emperyalistler tarafından sınır çizildiğini ifade etti.

- "Bu oyunu bozmak zorundayız" ABD'nin Irak'ı işgaliyle birlikte başlayan sürecin bu ayrışmanın daha da derinleşmesi için başlatılan bir süreç olduğunu belirten Kurtulmuş, şöyle konuştu: "Bu ülkelerde sınırları ayrıldı bu insanların ama gönülleri, zihinleri ayrılmadı. Suriye'nin Türk'ü ile Suriye'nin Kürt'ü ile Türkiye'nin Kürt'ü, Arap'ı ya da Suriye'nin Arap'ı, birbirine husumet düşmanlık beslemedi. Sadece tel örgüler geçti, insanlar aynı insanlar olarak kaldılar. Şimdi bu insanların arasına ya etnik aidiyetlerinden ya da mezhep farklılıklarından dolayı kalın, kalıcı ve derin düşmanlıklar koymaya çalışıyorlar. İşte bu oyunu bozmak zorundayız. Bu oyunu bozacak olan insanlar Türkiye'nin, Diyarbakır'ın insanlarıdır. Bunun için Diyarbakır'ın bir huzur, barış ve dostluk kenti olması sadece Diyarbakır'la sınırlı kalacak bir şey değil, aynı zamanda bütün coğrafyamızdaki barışı, kardeşliği, esenliği sağlayacak önemli bir gelişmedir. Onun için sağlanmış olan bu huzur, güven ortamını korumak, kollamak, geliştirmek ve daha da çoğaltmak mecburiyetindeyiz."