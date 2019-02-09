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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş:

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.02.2019 19:43 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Bu seçimde çok açık söyleyeyim örtü ortadan kalkmıştır.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Bu seçimde çok açık söyleyeyim örtü ortadan kalkmıştır. Açık bir iş birliğine dönüşmüştür. Yani HDP’nin biz filanca filanca yerlerde aday göstermeyeceğiz demesi, açıkçası AK Parti karşıtı bloğa destek vermektir.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Hatay’da gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerinin ardından İstanbul’dan gelen medya mensuplarıyla bir araya geldi. Kurtulmuş, yaptığı açıklamada, “Bu seçimde çok açık söyleyeyim örtü ortadan kalkmıştır. Açık bir iş birliğine dönüşmüştür. Yani HDP’nin biz filanca filanca yerlerde aday göstermeyeceğiz demesi, açıkçası AK Parti karşıtı bloğa destek vermektir. Şimdi bizim karşımızdaki ittifakın handikabı da tamda burada bizim rahatlığımız 15 Temmuz’da başlayan bir yakınlaşma var. Anayasa değişikliği sırasında parlamentoda müşterek hareket var ve güvenli bir işbirliği var. Mesela Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı ekonomik saldırılara karşı Milliyetçi Hareket Partisi’nin verdiği destek var. Seçimlerde aynı seçim kampanyasına bağlı yapılmış olan işler var. Ancak, AK Parti karşıtı bloğun bir tane özelliği var. Erdoğan karşıtlığı. Tayyip Erdoğan gitsin de ne gelirse gelsin. Ne gelsin? Cevabı yok. Kim gelsin? Cevabı yok. Bunun sağlanması için, örnek olsun diye söylüyorum, geçtiğimiz yıl 24 Haziran seçimlerinde İstanbul’da Şişli ve Beşiktaş gibi ilçelerde HDP’nin seçmeninin tabir ihmal olduğu yerlerde, HDP’nin yüzde 13’ler, yüzde 15’ler ve yüzde 17’ler civarında oy aldığını gördük. Bu açık bir şekilde HDP’ye de barajı aştıralım, onlarda girsin de AK Parti’nin parlamentoda çoğunluğu olmasın şeklinde verilmiş bir kaygıdır. Vatandaşa oyunu niye böyle verdin diyemeyiz ama 24 Haziran’da bu örtülü şekilde devam ediyordu. Bu yerel seçimde örtü kalkmıştır, açık bir ittifaktır” dedi.

“Meclis başkanı AK Parti’den biri olacak”
Binali Yıldırım’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olmasının ardından gazetecilerin meclis başkanının kimin olacağı sorusunu yanıtlayan Kurtulmuş, “Öncelikle yeni dönemde meclisin önemini altını çizmek istiyorum. Türkiye bir sistem değişikliğine gidiyor. Ve bu sistem değişikliği sabahtan akşama yaptık oldu şeklinde gerçekleştirilecek bir durum değil. Parlamentonun, hükümetin ve yerel yönetimin, bunların her birinin ayrı ayrı önemi var, özellikle yeni dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi sadece yasa çıkarma faaliyetlerinde değil, aynı zamanda siyasetin konuşulduğu, siyasi tartışmaların yapıldığı bir siyaset zeminidir. Bizim önümüzdeki dönemde temel meselemiz, bu anlamda parlamentonun güçlendirilmesi, hani diyoruz ya güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü yerel yönetimler, bu üç ayaktan bir tanesi parlamentodur ve parlamentonun çok güçlü olması gerekiyor. Sistemin doğası bunu icap ettiriyor. Dolayısıyla bu anlayış içerisinde bu parlamentonun güçlendirilmesi gerekiyor. Kimin meclis başkanı olacağı ise bu Sayın Cumhurbaşkanımızın ve partimizin yapacağı istişareler sonucu ortaya çıkacaktır. Ve AK Parti’nin içerisinden Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olan birisi meclis başkanı olacaktır. Bunu da inşallah çok rahat bir şekilde geçiririz” dedi.

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