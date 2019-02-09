AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Bu seçimde çok açık söyleyeyim örtü ortadan kalkmıştır. Açık bir iş birliğine dönüşmüştür. Yani HDP’nin biz filanca filanca yerlerde aday göstermeyeceğiz demesi, açıkçası AK Parti karşıtı bloğa destek vermektir.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Hatay’da gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerinin ardından İstanbul’dan gelen medya mensuplarıyla bir araya geldi. Kurtulmuş, yaptığı açıklamada, “Bu seçimde çok açık söyleyeyim örtü ortadan kalkmıştır. Açık bir iş birliğine dönüşmüştür. Yani HDP’nin biz filanca filanca yerlerde aday göstermeyeceğiz demesi, açıkçası AK Parti karşıtı bloğa destek vermektir. Şimdi bizim karşımızdaki ittifakın handikabı da tamda burada bizim rahatlığımız 15 Temmuz’da başlayan bir yakınlaşma var. Anayasa değişikliği sırasında parlamentoda müşterek hareket var ve güvenli bir işbirliği var. Mesela Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı ekonomik saldırılara karşı Milliyetçi Hareket Partisi’nin verdiği destek var. Seçimlerde aynı seçim kampanyasına bağlı yapılmış olan işler var. Ancak, AK Parti karşıtı bloğun bir tane özelliği var. Erdoğan karşıtlığı. Tayyip Erdoğan gitsin de ne gelirse gelsin. Ne gelsin? Cevabı yok. Kim gelsin? Cevabı yok. Bunun sağlanması için, örnek olsun diye söylüyorum, geçtiğimiz yıl 24 Haziran seçimlerinde İstanbul’da Şişli ve Beşiktaş gibi ilçelerde HDP’nin seçmeninin tabir ihmal olduğu yerlerde, HDP’nin yüzde 13’ler, yüzde 15’ler ve yüzde 17’ler civarında oy aldığını gördük. Bu açık bir şekilde HDP’ye de barajı aştıralım, onlarda girsin de AK Parti’nin parlamentoda çoğunluğu olmasın şeklinde verilmiş bir kaygıdır. Vatandaşa oyunu niye böyle verdin diyemeyiz ama 24 Haziran’da bu örtülü şekilde devam ediyordu. Bu yerel seçimde örtü kalkmıştır, açık bir ittifaktır” dedi.