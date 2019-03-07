AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ankara’nın Sincan ilçesinde ziyaretlerde ve vatandaşlarda istişarelerde bulundu. Kurtulmuş, "Türk’ü, Kürdü, Arabı,Sünni’yi, Şii’yi birbirinden ayıramadılar, çünkü hepimiz, aynı coğrafyanın insanlarıyız" dedi. Sincan’daki programlarını gün boyu sürdüren, Atatürk Caddesi esnafını ziyaret eden Kurtulmuş, cadde boyu tek tek bütün dükkanları ziyaret edip, selam verdi. Kurtulmuş’u karşılarında gören esnaf durumu şaşkınlıkla karşıladı. Esnafın dertlerini ve sıkıntılarını dinleyen Kurtulmuş, esnafla ve Sincanlı vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi. Kurtulmuş, esnaf ziyaretinin ardından, Hakkari’de görev esnasında rahatsızlanan ve hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan, Şehit Mehmet Ali Korkmaz’ın, Sincan’da bulunan ailesini ziyaret etti. Evlat acısının, büyük bir acı olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Cenabı Allah, tam da ablamıza hitap ediyor. ’Sabredenlere müjdele’ diyor. Onlara bir musibet isabet ettiğinde, bir musibet başlarına geldiğinde, biz Allah’tan geldik ve Allah’a döneceğiz. Hepimiz, Allah’tan geldik ve Allah’a döneceğiz. Hay olan O’dur, başı olmayan ve sonu olmayan sadece cenabı Allah’tır" diye konuştu. Daha öncesinde çok şehit cenazesine katıldığını anlatan Kurtulmuş, "Daha bir tane aile görmedim ki isyan etsin, ’Nereden başımıza geldi, lanet olsun’ herkes ’Vatan sağ olsun’ diyor. Bu milletin ne büyük bir millet olduğunu burada görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Şehit ailesini ziyaretinin ardından, Sincan’daki programına devam eden Kurtulmuş, Ankara Serhatlılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Kurtulmuş,Kars, Iğdır ve Ardahan’ın, Anadolu’nun en güzel köşelerinden olduğunu aktardı. Yerel seçimlere 25 gün kaldığını belirten Kurtulmuş, "25 gün sonra, Türkiye bir yerel seçimi daha geride bırakacak. Her zaman sizin, Sayın Cumhurbaşkanımıza, AK Parti’ye bu siyasi harekete vermiş olduğunuz desteği yakinen biliyor ve takdir ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Sizlerin duaları ve desteği olmasaydı. Zaten, Türkiye’nin bu noktaları gelmesi kolay olmazdı" dedi. Önümüzdeki seçimlerin, yerel seçim olma özelliğini geride bıraktığını ve genel seçim havası kazandığını kaydeden Kurtulmuş, Türkiye’nin, yeni bir sisteme geçtiğini ve bu seçimde belediye başkanlarına karar vermenin ötesinde, seçmenlerin Türkiye’nin geleceğinin, hangi istikamette gideceğine karar vereceğinin altını çizdi. İttifakların, yeni sistemin doğası gereği olduğunu ve olacağını bildiren Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Türkiye, önümüzdeki dönemde, iki partili bir sisteme değil. İki eksende gelişen bir siyasete şahit olacak. Bu eksenlerin birisinde, AK Parti’nin öncüsü olduğu,’Cumhur İttifakı’ olarak şekillenene siyaset ekseni, diğer tarafta ise CHP’nin öncüsü olduğu AK Parti karşıtı ittifak yer alacaktır. Muhtemelen önümüzdeki yılların siyasetinin ana gündem maddesi de, bundan sonra bu ittifakların nasıl şekilleneceği olacaktır. Şimdi bir seçime gidiyoruz. Aşağı yukarı bütün partiler ittifak içerisindeler. CHP ve yanındaki bir sürü parti bir ittifak içinde, bizde bir ittifak içerisindeyiz."

Cumhur İttifakı’nın, 15 Temmuz’da gaza meydanlarında oluştuğunu belirten Kurtulmuş, 24 Haziran seçimlerinde ittifakların şekillendiğini ve bugün genişleyerek belli bir noktaya geldiğini söyledi. AKP ve MHP’nin ortak hareket ettiğini anlatan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Karşı taraftaki ittifakın amacı ne, bir amacı var mı? Mesela, CHP ile dağın gölgesinde siyaset yapan HDP’nin acaba hangi ortaklığı var yada hayatı boyunca Cumhuriyet Halk Fırkası’nın görüşleriyle mücadele etmiş olan Erbakan hocamızın çizgisini devam ettirdiğini söyleyen siyasi partiyle, CHP’nin ne ilişkisi var, ne ortaklığı var, ya da milliyetçi bir tabandan kopmuş olan bir partinin, adına da İYİ Parti diyen bir partinin, acaba CHP ile ne ortaklığı var, HDP ile ne ortaklığı var, hiç düşündünüz mü? Deseniz ki bu arkadaşlara, 4 tane parti saydım. CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi, isimlerini söylememize gerek yok. Bir masanın etrafına bu arkadaşları çağırsanız, ellerine de kağıt ve kalem verseniz. Ortak hangi noktalarınız varsa bize 4 cümle halinde bunu anlatın deseniz, vallahide billahi de 4 tane cümle yazamazlar. Bir tane ortak cümleleri var, ’Tayyip Erdoğan gitsin de, nasıl giderse gitsin.’ Öyle mi, bütün amaçları, Tayyip Erdoğan ve AK Parti yönetimini al aşağı etmektir. Bunu zaten denediler, 7 Şubat’ta MİT Başkanını, FETÖ’cü savcılar ve polisler, savcıya çağırırken. 2012 yılı bunu denediler mi, denediler. 2013’ün Mayıs ayında,’Gezi Parkı’ eylemleriyle denediler mi, Gezi Parkı eylemlerinde duvarlara ’Zulüm, 1453’te başlamıştır’ yazarak, maalesef, Sultan Fatih hazretlerinin bize bıraktığı mirasa hakaret ettiler."