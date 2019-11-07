AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: (2)

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bu topraklarda Allah'ın izniyle yeni bir Selçuklu, yeni bir Osmanlı, yeni bir Endülüs medeniyeti gibi Türkiye Cumhuriyetimiz döneminde de çok büyük bir medeniyeti inşa edecek ve güçlü bir ülkeyi kuracağız." dedi.

Kurtulmuş, Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen "Türkiye'yi Geleceğe Taşımak" konulu konferansta öğrencilerle bir araya geldi.

Numan Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, toplumların kendi meselelerini kendilerinin çözmesi gerektiğini söyledi.

"Eğer bugün Orta Doğu'da halklar kendi meselelerini çözecek iradeye sahip olsalar ne savaşlar olur ne terör örgütleri olur ne de Orta Doğu halklarının karşılaştığı bu zulüm ve yoksulluk olur." diyen Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Doğruyu anlatmak, yol göstermek ve iyi şeyler için mücadele etmek gerekiyor. Toplumsal değişimi esas olarak kabul etmek, zenginlikleri insanların ortak malı olarak görmek, iki güne eşit olmamak, bütün alanlarda gelişmek, birleşmiş irade olarak mutabakatı karşılıklı sorunları doğru anlatmak için mücadele etmek gerekiyor."